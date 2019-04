Stand: 30.04.2019 06:13 Uhr

29. Filmkunstfest MV beginnt in Schwerin

Heute Abend beginnt im Schweriner Festivalkino "Capitol" das 29. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt stehen 120 Filme auf dem Festivalprogramm, darunter 14 Ur- und 19 Deutsche Erstaufführungen. Stargast ist in diesem Jahr die Schauspielerin Katharina Thalbach.

Insgesamt 42.000 Euro Preisgeld

Der junge deutschsprachige Film steht auch in diesem Jahr im Mittelpunkt des Filmkunsfests: In den vier Wettbewerben konkurrieren 47 Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es werden Preise in Höhe von insgesamt 42.000 Euro vergeben. Der Hauptpreis, der "Fliegende Ochse", ist mit 10.000 Euro dotiert, der NDR Regiepreis mit 5.000 Euro.

"Goldener Ochse" für Katharina Thalbach

Zur Eröffnung läuft als Deutsche Erstaufführung der Film "Gretha" von Oscar-Preisträger Neil Jordan, der als der derzeit wichtigste irische Filmregisseur gilt - Irland ist in diesem Jahr das Gastland des Filmkunstfestes. Eine der Uraufführungen ist in der Reihe NDR Spezial zu sehen: ein neuer Polizeiruf aus Rostock. Auf der Preisgala am Sonnabend wird Katharina Thalbach den Ehrenpreis, den "Goldenen Ochsen", entgegennehmen.

