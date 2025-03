2. MV Kinotag: "Whisky mit Wodka" von Ueckermünde bis Waren Stand: 13.03.2025 06:00 Uhr Ob im Kino Boizenburg oder im Club Kino Zinnowitz - am Sonntag läuft überall der gleiche Kinofilm: "Whisky mit Wodka" mit Henry Hübchen. Rund 30 Kinos machen mit beim 2. Kinotag Mecklenburg-Vorpommern.

von Axel Seitz

Unter dem Motto "Das ganze Land sieht einen Film" zeigen am 2. MV Kinotag Multiplexe, Programmkinos und ehrenamtliche Kinos auf den Dörfern die Tragikomödie von Andreas Dresen aus dem Jahr 2009, unterstützt vom NDR.

Wenn der Name des Regisseurs Andreas Dresen fällt, erinnern sich die meisten vor allem an seine Filme "Halbe Treppe", "Halt auf freier Strecke" oder "Gundermann". "Whisky mit Wodka" gehört nicht unbedingt dazu:

"Ich finde es sehr schade, dass der so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Ich glaube, dass der Film zum einen sehr viel Spaß macht. Den hat eine der wirklich großen legendären Drehbuch-Legenden geschrieben - Wolfgang Kohlhaase. Und ich glaube, dass der Film auf der einen Seite philosophisch ist, auf der anderen Seite komödiantisch. Er hat eine ganze Menge zu bieten und auch eine tolle Hauptbesetzung mit Henry Hübchen und Corinna Harfouch. Insofern glaube ich, kann man mit dem Film sehr viel Spaß haben", sagt Regisseur Andreas Dresen.

Hübchen schwärmt von Kohlhaases Drehbuch

Wie Andreas Dresen erinnert sich auch Hauptdarsteller Henry Hübchen an das großartige Drehbuch. "Ich habe ganz selten so ein genaues, dezidiertes Drehbuch gelesen, wo man ganz genau hingucken sollte, was da steht und auch nicht irgendwie davon abweichen. Ich habe es versucht und habe festgestellt: Alles, was mir selbst eingefallen ist, war schlechter als das, was Kohlhaase geschrieben hatte. Die Dialoge waren Klasse und selbst die Beschreibung der Situationen. Andreas Dresen hat gesagt, ich brauche nur machen, was Kohlhaase geschrieben hat. Ganz minuziös: Nimmt das Glas, füllt es halb voll und trinkt drei Schluck, wenn das so dasteht. Das hat er minutiös geschrieben und so habe ich es auch gemacht", berichtet Hübchen über die Dreharbeiten.

Sylvester Groth in der Rolle des Regisseurs Telleck

Henry Hübchen ist in "Whisky mit Wodka" der Schauspieler Otto Kullberg. Der dreht unter der Regie von Martin Telleck, gespielt von Sylvester Groth – einen Film. Der Hauptdarsteller Otto Kullberg hat ein Problem mit Alkohol und somit wird ihm zur Sicherheit ein Double zur Seite gestellt:

Der Produzent will, dass du doppelt drehst. - Wie? Alles doppelt? Also mit Otto und noch mit einem anderen Schauspieler? - Wenn er mich als Konkurrenten sieht, wird er sich Mühe geben, durchzuhalten. - Das hoffen wir. Dialog aus dem Film "Whisky mit Wodka"

Hübchen: Betrunken spielen können nur Nichttrinker

Henry Hübchen war sich bei den Dreharbeiten sehr bewusst, den Betrunkenen nüchtern zu spielen: "Man kann sagen, ich bin Nicht-Alkoholiker. Sodass ich natürlich immer den Vorzug hatte in den Kantinen oder überall, wo ich so war, in einem relativ nüchternen Zustand, die Trinker zu beobachten. Ich musste es nicht mal beobachten, ich habe es einfach nur erlebt. Spielen ist Verstellen, nur so tun als ob und das heißt auch Kontrolle. Mit einem großen Alkoholpegel haben sie keine Kontrolle mehr. Ansonsten wird es eine Katastrophe. Richtig betrunken spielen können nur die Nichttrinker."

"Dresen ist ein Regisseur mit Talent und Vision"

Ein überzeugendes Drehbuch und ein sehr guter Regisseur - für Henry Hübchen passte bei "Whisky mit Wodka" beides zusammen: "Andreas Dresen ist ein Regisseur. Nicht alle, die sich Regisseure nennen oder so betitelt werden, sind Regisseure. Andreas Dresen ist einfach ein richtig toller Regisseur, mit großem Talent und einer Vision."

Mit dabei: Sylvester Groth, Valery Tscheplanowa und Peter Kurth

Gedreht wurde diese melancholische Komödie, wie Andreas Dresen seinen Film nennt, unter anderem in Binz auf Rügen und in Prerow auf dem Darß. "Es war ein großes Fest. Wenn man mit Menschen wie Sylvester Groth oder Markus Hering, Valery Tscheplanowa und Peter Kurth drehen kann, ist das ein großes Vergnügen. Ich glaube, alle hatten ihren Spaß dabei, so ein bisschen über ihre eigene Welt zu erzählen, denn der Hauptteil des Films spielt an einem Filmset, wo ein 20er-Jahre Film gedreht werden soll. Das war ein großer Reiz", erinnert sich der Regisseur an die Dreharbeiten von 2009. Nun kommen die Menschen in MV beim Kinotag am 16. März wieder bei "Whisky mit Wodka" zusammen.

