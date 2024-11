Workshop in Oldenburg: Tanzen wie in "Bridgerton" Stand: 18.11.2024 12:03 Uhr "Geschichte lebendig machen" war das Motto in Oldenburg. In einem Workshop tanzen die Teilnehmer einen historischen Tanz aus einem seltenen Büchlein aus dem 18. Jahrhundert und in Anlehnung an die erfolgreiche Serie "Bridgerton".

von Anna Schlieter

Dieser Workshop im Oldenburger Schloß ist wie eine Zeitreise. Erarbeitet wird ein Kontratanz aus dem 18. Jahrhundert. Mit dabei Velvet Gavron aus Celle. Sie macht historischen Tanz schon seit ihrer Kindheit: "Vor allem, weil es Geschichte ist. Ich finde, das macht das Ganze auf jeden Fall noch einmal ein bisschen interessanter. Die Musik ist schön und ganz viel, was dazu gehört."

Yashmin Lückemann aus Hamburg ist dagegen noch ganz frisch dabei. Die gebürtige Inderin ist Riesenfan einer aktuellen Serie über Lieben und Leiden der High Society im 19. Jahrhundert in London. "Ich habe diesen Kurs in meinem Fitnessstudio entdeckt. Und zu der Zeit kam die Serie 'Bridgerton' auf Netflix und ich habe gesehen, das sieht super ähnlich aus und dann kriege ich auch Kostüme."

Tanzschritte aus historischen Quellen

Ganz so einfach wie im Film ist es natürlich nicht. Die Grundschritte stammen aus historischen Quellen und in den schweren meist selbst genähten Kostümen müssen die erstmal gelernt sein. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie Frauen das so schön machen konnten", findet Yashmin Lückemann. "Die Sachen sind schwer und dann so zu tanzen - das ist Wahnsinn."

Velvet und Yashmin sind mit ihrem Hobby nicht allein. In den Kursen von Tanzlehrerin Birte Hoffmann-Cabenda tummeln sich aktuell viele jüngere Leute: "Im Moment ist es tatsächlich eine Welle von eher jüngeren Frauen - wir haben relativ wenig Männer hier. Das ist in den letzten Jahren so gekommen."

Doku und Tutorial für das Internet geplant

Der Tanz im Workshop stammt aus einem Buch von 1767. Davon ist in Europa vermutlich nur noch ein Exemplar erhalten, erzählt die Kursleiterin: "Wahrscheinlich ist seit mindestens 225 wenn nicht 250 Jahren dieser Tanz nicht mehr getanzt worden." Aufgetaucht sind die seltenen Büchlein für die Rocktasche im letzten Jahr im Altbestand der Landesbibliothek Oldenburg. "Das ist Wahnsinn", findet Yashmin Lückemann, "das habe ich mir nicht vorstellen können. Ich habe gedacht, die sind ein bisschen größer. Aber die sind so klein, so praktisch. Wow."

Das Tanz-Team plant jetzt eine Doku über die Tänze aus dem Buch - in Zusammenarbeit mit der Bibliothek. "Wir freuen uns natürlich sehr, dass dieses historische Wissen jetzt so lebendig vorgeführt werden kann", meint Leon Werth von der Landesbibliothek. "Dafür ist unser Altbestand auch da. Der soll hier nicht in den Ecken schlummern. Auch wenn der nicht immer ausleihbar ist, kann man sich den im Lesesaal anschauen." Zudem ist ein Tutorial für das Internet geplant. Damit auch jeder zu Hause ein Stückchen Geschichte lebendig tanzen kann.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 17.11.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Serien Spielfilm