Wim Wenders' Drama "Perfect Days" ist Japans Oscarhoffnung Stand: 04.09.2023 15:26 Uhr "Perfect Days" von Wim Wenders ist Japans Hoffnung auf den Oscar 2024 für den besten internationalen Film. Es ist das erste Mal in mehr als 70 Jahren, dass Japan einen Künstler entsendet, der nicht aus dem Land selbst stammt.

Das gab die japanische Filmakademie am Montag bekannt, wie mehrere US-amerikanische Fachmagazine berichteten. Wim Wenders' in Japan produzierter und in Tokio gedrehter Film "Perfect Days" lief im Mai im Wettbewerb in Cannes.

Hauptdarsteller Koji Yakusho hat dort die Goldene Palme als Bester Schauspieler gewonnen. Das bewegende Drama handelt von einem wortkargen Toilettenhäuschen-Reiniger, der gern das Licht in den Baumgipfeln fotografiert, Rockmusik auf Kassetten hört und Romane in einem Antiquariat kauft.

Wenders präsentiert "Perfect Days" beim Filmfest Hamburg

In Japan startet "Perfect Days" im Oktober, in Deutschland kommt das Drama im Dezember ins Kino. Wim Wenders hat lange an der HfBK in Hamburg unterrichtet und hier zum Beispiel "Der amerikanische Freund" gedreht. Auf dem Filmfest Hamburg, das Ende September startet, präsentiert Wim Wenders seine zwei neuen Filme - den Dokumentarfilm "Anselm" und auch den Spielfilm "Perfect Days". 2017 wurde der Fotograf, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Wim Wenders, der vor wenigen Tagen seinen 78. Geburtstag gefeiert hat, beim Filmfest mit dem Douglas Sirk Preis ausgezeichnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 04.09.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm Filmfestival