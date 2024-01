Wim Wenders' Drama "Perfect Days" - Japans Oscarhoffnung Stand: 22.01.2024 14:15 Uhr "Perfect Days" von Wim Wenders ist Japans Hoffnung auf den Oscar 2024 für den besten internationalen Film. Es ist das erste Mal in mehr als 70 Jahren, dass Japan einen Künstler entsendet, der nicht aus dem Land selbst stammt.

von Patricia Batlle

Das Drama steht auf der Liste mit 15 Filmen für den Oscar für den besten internationalen Film. Es ist das erste Mal in mehr als 70 Jahren, dass Japan einen Künstler entsendet, der nicht aus dem Land selbst stammt. Das hatte die japanische Filmakademie im September bekannt gegeben. Wim Wenders' in Japan produzierter und in Tokio gedrehter Film "Perfect Days" lief im Mai im Wettbewerb in Cannes und ist gerade im deutschen Kino angelaufen.

"Was für eine Ehre, das Land von Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi und so vielen Großen mehr repräsentieren zu dürfen", freut sich der 78-jährige Regisseur und fügt hinzu: "Seit ich den Gildepreis der Deutschen Filmkunsttheater als 'Bester ausländischer Film' bekommen habe, bin ich gewappnet, mit 'Perfect Days' die japanischen Farben im Oscar-Rennen um den 'Besten Internationalen Spielfilm' zu vertreten." Ihm sei aber durchaus bewusst, dass er da eigentlich nur als Sidekick seines wunderbaren Schauspielers Kōji Yakusho dabei sei, so Wenders.

Weitere Informationen Poetisch und voller Schlichtheit: Wim Wenders' "Perfect Days" Der in Tokio gedrehte großartige Film kommt ruhig und zärtlich daher. Wenders hat ihn mit einem besonderen Soundtrack seines Lebens unterlegt. mehr

Hauptdarsteller Koji Yakusho hat dort die Goldene Palme als Bester Schauspieler gewonnen. Das bewegende Drama handelt von einem wortkargen Toilettenhäuschen-Reiniger, der gern das Licht in den Baumgipfeln fotografiert, Rockmusik auf Kassetten hört und Romane in einem Antiquariat kauft.

Wenders darüber, warum "Perfect Days" auch ein Weihnachtsfilm ist

In Japan startete "Perfect Days" im Oktober, in Deutschland läuft das Drama seit dem 21. Dezember ins Kino. Auf die Frage, warum das Drama ein "perfekter Weihnachtsfilm" sei, antwortete der Regisseur beim Filmfest Hamburg im Gespräch mit NDR Kultur: "Ich habe auch ein bisschen gelacht, als der Verleiher gesagt hat, wir kommen am 21. Dezember raus. Je mehr ich gedacht habe, 'was?', umso mehr habe ich verstanden, dass es genau richtig ist." In seiner Familie seien sie an diesem Datum immer zusammen im Kino. "Und jedes Jahr zu Weihnachten gibt es das Problem: 'In welchen Film gehen wir?' Und so oft ist es dann ein Fiasko. Und dann habe ich mir gedacht, wir gehen mit meiner Familie in 'Perfect Days' und sind alle gut drauf."

Das ist ein Weihnachtsfilm insofern, als er einen nicht fallen lässt und einen aufbaut. Manchmal will man ja gerade zu Weihnachten gerade so etwas. Ich gehe Weihnachten mit meiner Familie rein" Wim Wenders über sein Drama "Perfect Days"

Wim Wenders hat lange an der HfBK in Hamburg unterrichtet und hier zum Beispiel "Der amerikanische Freund" gedreht. Auf dem Filmfest Hamburg präsentierte Wim Wenders im Oktober seine zwei neuen Filme - den Dokumentarfilm "Anselm" und auch den Spielfilm "Perfect Days".

2017 wurde der Fotograf, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Wim Wenders, der im Herbst seinen 78. Geburtstag gefeiert hat, beim Filmfest mit dem Douglas Sirk Preis ausgezeichnet.

AUDIO: Japans Oscar-Hoffnung: "Perfect Days" von Wim Wenders (4 Min) Japans Oscar-Hoffnung: "Perfect Days" von Wim Wenders (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 23.01.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm Filmfestival