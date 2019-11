Stand: 20.11.2019 00:01 Uhr

Keira Knightley als Whistleblowerin Official Secrets , Regie: Gavin Hood Vorgestellt von Walli Müller

Der Fall Edward Snowden ist das beste Beispiel für das, was "Whistleblower" in Kauf nehmen, wenn sie Staatsgeheimnisse verraten. Die Öffentlichkeit mag sie noch so sehr als Helden feiern, für ihre Regierung werden sie zum "Staatsfeind". Wer nicht ins Exil flüchtet, dem drohen drakonische Gefängnisstrafen. So ging es auch der Britin Katharine Dun, deren Geschichte nun im Kino erzählt wird. Keira Knightley spielt die Hauptrolle in "Official Secrets".

"Schuldig oder unschuldig?" wird die junge Frau vor Gericht gefragt. Die Antwort darauf wird sie erst später geben, denn der Film springt zunächst in der Zeit zurück - dahin, wo das Justiz- mit einem Gewissensdrama beginnt. 2003, vor der amerikanischen Invasion im Irak, arbeitet Katharine Dun als Übersetzerin beim britischen Nachrichtendienst.

E-Mail mit brisantem Inhalt

Sie ist ein kleines Licht, aber das streng geheime Memo, das per Mail an alle geht, landet auch bei ihr - und empört sie zutiefst. Der amerikanische Geheimdienst NSA fordert darin die britischen Kolleginnen und Kollegen auf, belastendes Material gegen UN-Delegierte zu sammeln, um diesen dann die Zustimmung zur UN-Resolution für einen Irakkrieg abpressen zu können.

Katharine ringt mit sich. Sie riskiert Kopf und Kragen, wenn sie ein solches Geheim-Dokument öffentlich macht. Aber sie weiß auch, dass US-Präsident Bush und ihr Premierminister Blair lügen, wenn sie behaupten, Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak zu haben. Die britische Bevölkerung, die ohnehin mit großer Mehrheit den Krieg ablehnt, muss das erfahren, findet Katharine. So macht sie - schlotternd vor Angst - eine Kopie des Memos und spielt es der Presse zu. Der "Observer" berichtet; die Hatz auf die Whistleblowerin beginnt.

Engagierter Anwalt steht der Whistleblowerin zur Seite

Und nun? Kann Katharine sich als wackere Heldin fühlen? Oder als miese Verräterin? Soll sie sich verstecken oder sich stellen? Keira Knightley spielt eindringlich eine Frau, die zwischen allen Stühlen sitzt - zumal sie auch noch das Aufenthaltsrecht ihres kurdischen Ehemanns gefährdet. Im Prozess steht ihr schließlich Ralph Fiennes als engagierter Anwalt zur Seite.

Nur wandern Whistleblower trotzdem für Jahre ins Gefängnis! So bleibt bis zuletzt spannend, wie der Richter den Fall der Britin Katharine Dun denn nun einstufen wird. Plädoyers und Urteil - so viel sei verraten - fallen ziemlich überraschend aus.

Die ungeheuerlichen Fakten werden nicht aufgebauscht

Regisseur Gavin Hood liefert hier eine überzeugende Mischung aus Polit-Thriller und Justiz-Drama. Gerade in der ruhigen Erzählweise liegt die Kraft des Films, weil gar nicht aufgebauscht werden muss, was ohnehin schon ungeheuerlich war. Nichts in "Official Secrets" ist ja erfunden. Auch der Journalist Martin Bright vom "Observer" spielte wie im Film eine wichtige Rolle bei der Entlarvung der Irakkriegs-Lüge - mithilfe von Katharine Guns geleakter Memo.

Also eine Heldin! Da bezieht der Film klar Stellung und verbeugt sich - ohne aufdringliches Pathos - vor einer mutigen Frau.

