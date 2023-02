"Werk ohne Autor": Drama mit Tom Schilling im NDR Fernsehen Stand: 27.02.2023 12:00 Uhr Florian Henckel von Donnersmarcks Drama "Werk ohne Autor" ist an die Lebensgeschichte des Malers Gerhard Richter angelehnt. Der Film läuft heute ab 23.15 Uhr im NDR Fernsehen und ist bereits bei NDR.de und in der ARD Mediathek zu finden.

Die DDR in den 1950er-Jahren: Der hochtalentierte Maler Kurt Barnert (Tom Schilling) ist auf dem Weg, ein bedeutender Künstler des Sozialistischen Realismus zu werden. An der Dresdner Kunstakademie lernt er die begabte Modestudentin Ellie (Paula Beer) kennen. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick.

"Werk ohne Autor": Schwiegervater mit dunkler Vergangenheit

Schon bald zieht Kurt als Untermieter in die großbürgerliche Villa von Ellies Familie ein. Dass Ellies Vater, der angesehene Frauenarzt Professor Seeband (Sebastian Koch), wegen seiner NS-Verbrechen unter falschem Namen in dem Arbeiter- und Bauernstaat untertauchen musste, ahnt Kurt nicht. Genauso wenig weiß er, dass sich ihre Lebenslinien schon einmal gekreuzt haben.

Gemälde zeigt unentdeckte Verbindung zwischen Täter und Opfer

Sein opportunistischer Schwiegervater in spe ist verantwortlich für den Tod von Kurts geliebter Tante, die im Dritten Reich ein Opfer der Euthanasie wurde. Die Erinnerung an die lebenslustige und kunstbegeisterte Verwandte begleitet Kurt sein ganzes Leben. Als er, inzwischen mit Ellie in die BRD geflüchtet, in den 1960er-Jahren an der Düsseldorfer Akademie studiert, beginnt Kurt unbewusst, seine Biografie zu verarbeiten. Ohne es zu wissen, schafft er ein ungewöhnliches Gemälde, das eine unentdeckte Verbindung zwischen Täter und Opfer herstellt. Es ist für ihn die Befreiung aus einer tiefen Schaffenskrise und der Anfang, seinen eigenen Ausdruck zu finden.

Oscarnominierter Film von Florian Henckel von Donnersmarck

Bei den Filmfestspielen von Venedig rief der Film 2018 kontroverse Reaktionen hervor und ging leer aus. Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck brachte er 2019, elf Jahre nach dem Oscar für "Das Leben der Anderen" die zweite Nominierung in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film ein. Sein Film unterlag allerdings gegen "Roma" von Alfonso Cuarón.

"Werk ohne Autor": Noch bis zum 6. März in der ARD Mediathek

"Werk ohne Autor" läuft am 27. Februar um 23.15 Uhr im NDR Fernsehen

