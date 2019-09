Stand: 13.09.2019 21:29 Uhr

Kinodokumentation über die "Fantastischen Vier" Wer 4 sind , Regie: Thomas Schwendemann Vorgestellt von Bettina Peulecke

Die Fantastischen Vier haben Hip Hop in Deutschland salonfähig gemacht. "Die Da" wurde ihr erster großer Hit. Dafür ernteten sie in der Szene Kritik und Spott und machten dennoch eine beispiellose Karriere.

30 Jahre später blicken die Vier in einer Dokumentation nun auf ihren Werdegang zurück und sprechen über ihr Erfolgsrezept. Zur Premiere der Dokumentation "Wer 4 sind" wird der Film in verschiedenen Kinos in Deutschland gezeigt. Ab der kommenden Woche ist er regulär auf der Leinwand zu sehen.

Auch nach 30 Jahren haben die Musiker der "Fantastischen Vier" noch immer Spaß an ihrer Sache und sind mit viel Energie dabei. Das zeigt die Musik-Dokumentation "Wer 4 sind".







1989: Vier junge Männer rappen als "Die Fantastischen Vier"

1989 fanden sich vier junge Männer in Stuttgart zusammen. Die Fantastischen Vier, auch Fanta 4 genannt, das sind Michael Bernd Schmidt alias Smudo, Thomas Dürr alias Hausmeister Thomas D und Michael Beck alias Michi Beck sowie Andreas Riecke.

"Fanta 4 waren die ersten, die ich nach Falco auf Deutsch rappen gehört habe, das sind Legenden der deutschen Musik!", sagt Sammy Deluxe gleich zu Beginn der Doku. Später sollte der frühe Fan durch seine Mitarbeit einiges zum weiteren Erfolg der Fanta 4 beitragen.

Bei jedem neuen Album geht es um alles

Nach anfänglicher Skepsis überzeugten Fanta 4 auch die eingefleischte Hip-Hop-Gemeinde, sowohl musikalisch als auch textlich. Mittlerweile haben sie an Preisen fast alles erreicht, was die Musikbranche hergibt, wie sie zwischendurch immer mal wieder ganz unprätentiös feststellen. Doch wenn es um ein neues Album geht, dann geht es immer wieder um alles.

Sie haben festgestellt: "Man muss bei allem aufpassen, was wir jetzt machen, wie wir rüberkommen. Damals war es, nicht zu poppig, teeniehaft zu wirken - jetzt ist es nicht zu rentnermäßig, eingeschlafen, altherrenmusikermäßig zu wirken."

Anregungen von jüngeren Musikern

Also holen sie sich Hilfe von jüngeren Kollegen. "Die Fantastischen Vier" arbeiten fortan mit Kollegen wie Sammy Deluxe oder Clueso. Denn, Thomas D. sagt es ganz klar: "Man hat alles bei einer Albumproduktion. Manchmal ist es echt dieses Gefühl, warum tue ich mir diese Scheiße noch an?"

Fanta 4: Am Anfang war es "wie spielen mit Bausteinen"

Als sie anfingen, war alles noch ein bisschen einfacher. "Wir hatten nie einen großen Plan. Das war ganz merkwürdig, wir haben nichts verstanden von Arrangements oder Hooks oder so. Es war wie spielen mit Bausteinen, die wir nicht verstanden haben. Aber die Zeiten haben sich geändert und es ist sehr kniffelig überhaupt herauszufinden, wie man überhaupt noch ein Musikstück hinkriegt", erzählen die Musiker.

"Uns ist irgendwann mal klar geworden, dass die Kreativität dieser vier Köpfe zusammenfließt und daraus etwas entsteht. Da gibt es keinen, der sagt, wir machen es so und so. Aber was wir seit nun fast 30 Jahren tun, ist die Köpfe zusammen zu stecken, darüber zu brüten und mit irgendetwas rauskommen, worüber wir alle sagen, das finden wir geil."

"Wer 4 sind" zeigt alte Männer mit jugendlicher Energie

Und das mit einer Energie, die bei den mittlerweile über Fünfzigjährigen auch nicht mehr selbstverständlich ist. Aber Kollege Sammy Deluxe meint: "Ich hab wirklich viele junge Rapper hier und keiner hat so eine krasse, jugendliche, wilde Energie, wie dieses alten Männer."

Wenn Sammy Deluxe von diesen alten Männern spricht, dann macht er das mit genau dem ehrlichen Respekt und jener lässigen Akzeptanz, die die Fantastischen Vier auch sich selbst entgegenbringen und ausstrahlen. Sie können es eben und haben auch nach 30 Jahren noch ehrlichen Spaß an ihrer Sache: Nicht mehr und nicht weniger bringt die konventionelle Doku "Wer 4 sind" rüber.

Wer 4 sind Genre: Dokumentarfilm Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Smudo, Michael Beck, Thomas D, Andreas Riecke, Sammy Deluxe, Clueso Regie: Thomas Schwendemann Länge: 106 Min. FSK: ohne Altersbeschränkung Kinostart: 15. September 2019

