Hardy Krüger im Porträt: Schauspieler und Weltenbummler

Seine Karriere begann in einem NS-Propagandafilm, später galt Hardy Krüger als "Botschafter der Deutschen" und stand mit John Wayne und Sean Connery vor der Kamera. Ein Porträt.

Als einer der ersten Schauspieler aus Deutschland spielte Hardy Krüger nach dem Zweiten Weltkrieg auch in internationalen Produktionen mit. So wurde er für sein Heimatland zu einem Botschafter, der das Bild der Deutschen nach 1945 wieder positiver prägt. Doch seine Rolle als Weltstar reichte dem gebürtigen Berliner nicht aus: Zu groß war die Neugierde auf ferne Länder und fremde Kulturen.

Traumberuf: Ingenieur

Hardy Krüger kam am 12. April 1928 in Berlin zur Welt. Als 13-Jähriger ging er auf die "Adolf-Hitler-Schule" in Sonthofen, wo er auf eine Führungsposition in seinem Traumberuf Ingenieur vorbereitet werden sollte. Für seine Eltern, dem Reichskanzler "begeistert zugetan", wie es auf der Website von Hardy Krüger hieß, war das eine Ehre. Auf der Schule entdeckte man auch sein Talent als Schauspieler. In dem NS-Film "Junge Adler" spielte der damals 15-jährige Krüger als "Lehrling Bäumchen" seine erste Rolle. Bei den Dreharbeiten in Babelsberg lernte er Albert Florath und Hans Söhnker kennen, die unter großen Gefahren Juden zur Flucht verhalfen und den Jungschauspieler über das Regime aufklärten. Zurück auf der Schule in Sonthofen führte Hardy Krüger nun ein Doppelleben.

Das Todesurteil

Nur knapp entkam Krüger dem Tod, als er in der letzten Phase des Krieges, gerade 16 Jahre alt, eingezogen wurde: Ein schnell einberufenes Kriegsgericht verurteilte den Schüler wegen "Feigheit vor dem Feind" - "ich konnte nicht auf Gesichter schießen" - zum Tode. Ein SS-Offizier verhinderte die Exekution und machte den Verurteilten zu seinem Meldegänger. Von einem solchen Meldegang kehrte Krüger nicht zurück. Er versteckte sich in den Bergen und wartete zwischen Almhütten und verlassenen Höfen, bis die Waffen schwiegen. Dann machte er sich auf den Weg zurück in die Heimat.

Vokabeln büffeln für die Karriere

Nach seiner Rückkehr ging er als Statist ans Hamburger Schauspielhaus und wurde Sprecher beim damaligen NWDR. Nach einem Wechsel nach Hannover konzentrierte sich Krüger zunehmend auf die schauspielerische Laufbahn. Er versuchte sein Glück im Ausland - aber in Paris und London wollte man ihn nicht. Doch er gab nicht auf, paukte Vokabeln und versuchte den deutschen Akzent aus seinem Englisch zu löschen. Mit Erfolg: Nach sechs Monaten kam der Regisseur Roy Baker auf den "german actor" zu und besetzte ihn in dem Film "The One That Got Away" - "Einer kam durch" in der Übersetzung, der aus dem namenlosen Deutschen einen Schauspieler mit Weltrang machte.

Eine Weltkarriere im Nachkriegsdeutschland

Mit Hildegard Knef war Krüger der einzige Deutsche, der in den ersten drei Dekaden nach dem Krieg am Broadway spielen durfte. Die englische Presse erklärte den Schauspieler 1957 sogar zum Botschafter seines Landes. Die Liste derer, mit denen er vor der Kamera stand, liest sich wie das "Who is Who des Films": "Hatari!" mit John Wayne, "Die Wildgänse kommen" mit Richard Burton, "Der Flug des Phönix" mit James Stewart, insgesamt drei Filme mit Sean Connery, außerdem Charles Aznavour, Orson Welles, Claudia Cardinale und viele mehr. Oft wurde er als deutscher Weltkriegssoldat besetzt, meist gelang es ihm dabei, den "guten Deutschen" zu verkörpern. Nur die beiden Pünktchen auf dem U sorgten bei Briten und Amerikanern für Zungenbrecher - seitdem ließ Hardy Krüger sie weg - außer in seinem Heimatland.

