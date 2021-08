Die aktuellen Regeln für den Kinobesuch im Norden Stand: 31.08.2021 09:09 Uhr Die Kinos in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben wieder geöffnet. Welche Corona-Regeln gelten im Norden für den Kinobesuch?

Fast acht Monate lang keine Filme auf deutschen Leinwänden - eine lange Durststrecke für Kino-Fans und die deutsche Kino-Branche. Seit dem 1. Juli haben bundesweit die Kinosäle geöffnet - und zum Spätsommer verändern sich einige Corona-Regeln im Norden.

Maskenpflicht: In Hamburg auch am Platz

Die Vorschriften für den Kinobesuch variieren von Bundesland zu Bundesland. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und und Mecklenburg-Vorpommern gilt eine Maskenpflicht mit medizinischer Maske - am festen Sitzplatz darf diese jedoch abgenommen werden. In Hamburg gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske auch am Platz.

Testpflicht und Impfnachweise: Die Regeln in Hamburg, Niedersachsen, SH und MV

Einen negativen Corona-Test oder den Nachweis einer vollständigen Covid-19-Schutzimpfung benötigen die Kinobesucherinnen und -besucher in Hamburg und Schleswig-Holstein. Ein negativer Antigen-Schnelltest darf laut SH-Landesverordnung ab dem 23. August nicht älter als 24 Stunden sein, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Eine Ausnahme gibt es in Schleswig-Holstein für Kinder bis zu ihrem 7. Geburtstag und Schüler*innen, die zweimal pro Woche in der Schule getestet werden. Ab dem 28. August können in Hamburg Einrichtungen selbst entscheiden, ob sie Angebote ausschließlich für Geimpfte und Genesene anbieten. Dieses 2-G-Modell würde für Kinobetreiber bedeuten, es könnte auf das Abstandsgebot verzichtet und Sitzplätze können beliebig angeordnet werden.

In Mecklenburg-Vorpommern brauchen Kino-Gäste ab dem 23. August auch einen negativen Antigen-Schnell- oder PCR-Test, sofern sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind. In Niedersachsen gilt seit dem 25. August die 3-G-Regel in all jenen Regionen, wo die Warnstufe 1 (ab einer Inzidenz über 50) gilt. Das heißt, ins Kino darf man nur getestet, genesen oder vollständig geimpft mit Nachweis hingehen. Für Kinder und Jugendliche bis zu 14 Jahren ist das nicht nötig, weil die ab nächster Woche in der Schule regelmäßig getestet werden. Kinder unter sechs Jahren oder Kinder, die noch nicht eingeschult sind, müssen keine Maske tragen.

