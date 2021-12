Weihnachtsfilme für Kinder in den Mediatheken von ARD und ZDF Stand: 17.12.2021 10:14 Uhr Welche schönen, lustigen und spannenden Weihnachtsfilme und -serien für Kinder bieten die ARD- und ZDF-Mediatheken? Ein Überblick.

von Katja Eßbach

Natürlich ist es möglich und kein bisschen verwerflich, jedes Jahr aufs Neue "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Der kleine Lord" zu gucken. Aber in den Mediatheken findet sich noch so viel mehr! Verschiedene Märchen, die Serie "Nils Holgersson" und Lustiges - all das gibt es zu entdecken. Eine Übersicht.

"Kein Herz für Inder" - lustiger Spielfilm in ARD-Mediathek

Im Spielfilm "Kein Herz für Inder"erwartet Familie Neufund eine englische Austauschschülerin am Flughafen. Doch dann stellt sich heraus: Sandy ist kein cooles englisches Mädchen, sondern ein merkwürdiger Inder mit Hang zum Schlauchkleid. Die Familie ist entsetzt und reklamiert: "Sie müssen jetzt kommen und den umtauschen!" Sandy ist nervig, aber süß und bringt das Familienleben natürlich komplett durcheinander. Das ist wirklich lustig anzuschauen, die Dialoge sind gut auf den Punkt, die Schauspieler überzeugend.

"Mysterium" - achtteilige Fantasyserie in ARD-Mediathek

Nicht lustig, sondern spannend und ein bisschen gruselig ist die achtteilige Fantasyserie "Mysterium", ebenfalls in der ARD-Mediathek. Luca besucht seine Großtante, die in einer geheimnisvollen Villa wohnt. Dass mit der Villa was nicht stimmt, ist dem Jungen schnell klar. Hinter einem großen Spiegel sind in einer Parallelwelt vier Jugendliche gefangen:

"Das ist also Luca. Hab ihn mir irgendwie anders vorgestellt. [...] - Oh Mann, der soll uns retten? Der braucht ja erst mal selber Rettung." Szene aus der Serie "Mysterium"

Kann Luca die Jugendlichen wirklich befreien?

"Die Regeln von Floor" - großartige lustige Serie in ARD-Mediathek

Eine weitere, unglaublich lustige und großartige Serie, die noch eine Woche in der ARD-Mediathek steht, heißt "Die Regeln von Floor". Es geht um den täglichen Wahnsinn einer Zehnjährigen. Unbedingt empfehlenswert.

"Mister Twister - In den Wolken" - knallbunter Film in ZDF-Mediathek

Auch in der ZDF-Mediathek gibt es für Kinder viel zu entdecken. Neuverfilmte Märchen wie "Die goldene Gans" mit Jella Haase oder den Klassiker "Pippi Langstrumpf". Und den knallbunten, überdrehten Film "Mister Twister - In den Wolken" aus den Niederlanden.

Herr Kees ist ein ungewöhnlich junger Vertretungslehrer, den seine Schülerinnen und Schüler über alles lieben. Er ist für jeden Quatsch zu haben. Und jetzt soll er seine Klasse auf den geplanten Schulball vorbereiten. Dabei geht so einiges schief. Außerdem bekommt er von seiner Freundin eine Ballonfahrt geschenkt. Aber Herr Kees hat Höhenangst und das wird nicht sein einziges Problem bleiben.

"Ein Känguru wie du" - Trickfilm in ZDF-Mediathek

Trickfilme gibt es in der ZDF-Mediathek natürlich auch. Beispielsweise "Ein Känguru wie du" - eine sehr liebevolle Geschichte über Toleranz und Freundschaft. Der Animationsfilm basiert auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Ulrich Hub und ist eine "tierisch vergnügliche Geschichte über falsche Ängste und echte Freunde."

"Mein Bruder der Superheld" - warmherzige Bruderkomödie in ZDF-Mediathek

Der letzte Tipp ist der warmherzige italienisch-spanische Film "Mein Bruder, der Superheld". Darin erfährt Jack, dass sein neugeborener Bruder Gio das Down-Syndrom hat. Deshalb glaubt er jetzt, dass Gio über Superkräfte verfügt:

"Bist du dir sicher, dass dein Bruder wirklich Superkräfte besitzt? Und was für ein Superheld ist er? - Er ist ein Superdowner, vertrau mir. - Kann er fliegen? Werfen wir ihn doch einfach vom Dach." Filmszene

Glücklicherweise setzen die Kinder diese Idee nicht um. "Mein Bruder, der Superheld" steht in der ZDF-Mediathek.

