"Wat schmeckt Hamburg": Gemeinsam kochen zum Kennenlernen Stand: 29.06.2024 06:00 Uhr Anschluss in einer Großstadt zu finden, ist nicht einfach. Auch nicht für junge Menschen. Mara ist vor wenigen Monaten nach Hamburg gezogen. Um neue Leute kennenzulernen, ist sie Teil der Kochgruppe "wat schmeckt Hamburg" geworden.

von Merle Weisser

Mara greift an ihrer Tür zum Telefonhörer. Sie sagt ihren Gästen unten an der Haupttür, dass sie in den ersten Stock kommen sollen, aber wer hier gleich durch die Wohnungstür kommt, weiß Mara noch gar nicht genau. Die 20-Jährige lädt ein zum gemeinsamen Kochen. Insgesamt zehn Fremde kommen in ihre Zwei-Zimmer-Altbau-Wohnung in Altona. "Ich würde lügen wenn ich nicht sagen würde, dass ich auch ein bisschen aufgeregt bin", sagt die Gastgeberin. "Aber vor allem freue ich mich auf gleich. Ich weiß nicht worauf die Leute Lust haben. Ich kenne die allermeisten Leute überhaupt gar nicht."

Digitaler Aufruf geht über Nacht viral

Zwei Stunden zuvor geht es in die Schanze: die letzten Zutaten besorgen. Der 25-jährige Luca hilft Mara. Denn gekocht wird heute ein Drei-Gänge-Menü. Viel zu tun also. Luca hatte die Idee hinter dem Koch-Treffen: Vor zwei Monaten kam er - genau wie Mara - frisch nach Hamburg. Fühlte sich alleine in der riesigen Großstadt. Deswegen postete er ein Video auf TikTok. Einen digitalen Aufruf, der über Nacht viral geht.

"Wenn man studiert oder eine Mannschaftssportart verfolgt oder irgendwas in der Gruppe macht, dann geht es vielleicht. Aber so bin ich frisch aus der Uni, hab angefangen zu arbeiten und da ist es erstmal schwierig für Leute in meinem Alter, Anschluss zu finden. Ich glaub es geht vielen so - auch in meiner Generation und deswegen, dachte ich, haben da auch viele Leute Bock drauf."

"Wat schmeckt Hamburg" erst nur bei Luca zu Hause

Mehrere Koch-Events folgen. Zuerst waren sie in Lucas Wohnung in Barmbek Süd. Er nennt die Aktion "wat schmeckt Hamburg". Mittlerweile sind mehrere Hundert Menschen in der Gruppe dabei. Die Treffen finden längst nicht mehr nur bei Luca zu Hause statt. Für Mara ist es das erste Treffen in den eigenen vier Wänden. Dafür braucht es eine Menge Platz und vorallem: Stühle! die 20-Jährige deckt den Tisch und zählt die Sitzgelegenheiten. "Zehn, das müsste passen", freut sie sich.

Große Aufregung beim ersten Klingeln. Die ersten Gäste kommen. Spannung pur für die 20-Jährige. Die Anspannung verfliegt aber schnell, als das große Kochen startet. Erstmal stoßen sie mit einem Sekt an. Es ist etwas wuselig zu zehnt in der kleinen grünen Küche. So lernt man sich eben besser kennen. Die Gäste sind begeistert "Es ist auf jeden Fall was anderes, aber total cool. Ich habs auf TikTok das erste Mal gesehen", freut sich eine junge Frau. "Ich koche selber total gerne aber meine Freunde nicht und das hier ist die perfekte Möglichkeit", sagt eine andere. "Einfach machen! Einfach riskieren und nicht so lange darüber nachdenken", bemerkt ein junge Mann.

Wuselig und herrlich chaotisch

Am Ende stehen selbstgemachte Fischstäbchen und rosa Kartoffelpüree auf dem Esstisch im Wohnzimmer. Klingt spartanisch - ist aber wirklich lecker. Der Abend ist wuselig und herrlich, sympathisch chaotisch. "Ich glaube es war etwas stressig für alle. Bei 26 Grad und zu zehnt in der Küche war es schon chaotisch aber ist ja alles geglückt", ist Luca zufrieden. "Ich hoffe es wird nicht das letzte Mal!", bemerkt Mara.

Wer selber neue Kontakte knüpfen will und Lust auf Kochen hat, der ist bei "wat schmeckt Hamburg" herzlich willkommen. Freunde finden kann man durch diese Aktion also auf alle Fälle. Abseits von Social Media.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 27.06.2024 | 19:30 Uhr