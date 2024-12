"Vaiana 2", "Wicked" & Co.: Filme für Advent und Weihnachten Stand: 07.12.2024 13:00 Uhr Die Saison der Weihnachts-Familienfilme ist eröffnet. Mit "Vaiana 2" läuft das obligatorische Disney-Animationsmärchen ganz frisch in den Kinos. Beitrag anhören 5 Min

von Walli Müller

Aber auch andere Independent-Filme und Blockbuster für die Familie laufen bereits oder stehen in den Startlöchern.

"Vaiana 2": Überdrehte Fortsetzung mit beeindruckenden Animationen

Es war einmal die kulleräugige Disney-Prinzessin, die auf den Prinzen wartet. Inzwischen sind kulleräugige Draufgängerinnen am Start - wie Vaiana, die Südsee-Häuptlingstochter, die schon vor acht Jahren bewiesen hat, dass sie das Zeug zur echten Seefahrerin und Führungsqualitäten hat. In Teil zwei zieht es sie nun erneut hinaus aufs Meer - auf der Suche nach einer verfluchten Insel.

Die Kombination aus Götter-Mythen und Südsee-Exotik ist beim zweiten Aufguss nicht mehr ganz so überraschend und die Seemonster-Action auf großer Fahrt reichlich überdreht. Aber natürlich punktet Disney, wie gewohnt, mit eindrucksvoller Animation, witzigen Tier-Nebenfiguren und poppigen Songs.

Seit dem 28. November im Kino.

"Weihnachten in der Schustergasse": Rührender Familienfilm

Aber auch drei Nummern kleinere und leisere Produktionen haben ihren Reiz, wie die norwegische Produktion "Weihnachten in der Schustergasse" beweist. Da stapft die zehnjährige Stine im Nachkriegswinter 1945 ganz allein durch ein verschneites Dorf - auf der Suche nach einer Bleibe für die bitterkalte Nacht. Sie findet Zuflucht beim wortkargen Schuster Andersen, der seit Jahren nicht mehr aus dem Haus geht. Die gewitzte Stine bringt ein wenig Leben und Freude in das traurige Dasein des Schusters - und hilft auch dem Glück anderer Dorfbewohner auf die Sprünge.

Optisch spielt das Ganze in einer zauberhaft altmodischen Welt, in die jedoch sehr reale Kriegs-Schicksale hineinspielen. Das macht "Weihnachten in der Schustergasse" zu einem wirklich rührenden Familienfilm.

Seit dem 14. November im Kino.

"Weihnachten der Tiere": Für kleine und große Cartoon-Freunde

Ganz ohne Worte kommt die süße Cartoonfilm-Sammlung "Weihnachten der Tiere" aus. Fünf Episoden erzählen in jeweils ganz eigenem Animationsstil von Weihnachten in aller Welt. Auf dem Nordpol droht der Weihnachtsmann samt Haus auf einer abgebrochenen Eisscholle ins Meer hinauszudriften. Fuchs und Vogel helfen mit vereinten Kräften, die Katastrophe zu verhindern. Die witzigen kleinen Geschichten mit philosophischem Kern sind für kleinere Kinder genauso entzückend wie für erwachsene Cartoon-Freunde.

Seit dem 21. November im Kino.

"Dornröschen und der Fluch der siebten Fee"

Die Geschichte von "Dornröschen" kennt jedes Kind. Aber nicht so, wie sie hier erzählt wird! Denn Rettung für die schlafende Prinzessin naht nicht in Gestalt eines tapferen Helden, sondern eines jugendlichen Träumers. Prinz Parvus ist an seinem 16. Geburtstag von zu Hause ausgebüchst, weil ihm der große Bruder das Gärtnern verbieten wollte. Unterwegs erzählt ihm ein sprechender Hund, der sich als verzauberter Feerich entpuppt, die Geschichte von Dornröschen, die einst seine beste Freundin war. Mit Grimm’s Märchen hat diese Version zwar nur rudimentär zu tun, aber erlöst werden muss das Mädchen trotzdem - und zwar von Prinz Parvus, der nur dann aus dem Dornenreich zurück nach Hause kann Zwei schräge Vögel und eine skurrile Feen-Familie bringen wirklich neue Farbe ins alte Märchen.

Seit 6.12. in der ZDFmediathek.

"Wicked": Ein Fest für alle Film-Musical-Fans

Gesungen wird auch in "Wicked". Die opulente Musical-Verfilmung erzählt die Geschichte der gar nicht so bösen Hexe aus dem "Zauberer von Oz". Cynthia Erivo spielt und singt Elphaba, die ihrer grünen Haut wegen verunglimpft wird - obwohl sie eine reine Seele hat. Dagegen umschwärmen alle die Barbie-blonde Diva Galinda, gespielt von Popstar Ariana Grande, obwohl sie nur am eigenen Spiegelbild interessiert ist. Im College von Oz müssen sich die beiden ein Zimmer teilen...

Die farbenprächtigen Kostüme und Kulissen und die atemberaubenden Tanz-Choreografien machen "Wicked" zur reinen Freude für alle Film-Musical-Fans!

Ab 12. Dezember im Kino.

"Mufasa": Sequel zum "König der Löwen"

Schon die erste "König der Löwen"-Realverfilmung brachte es mit ihren eindrucksvollen CGI-Tieren auf 5,6 Millionen Zuschauer in Deutschland. Ziemlich sicher, dass der Weihnachts-Blockbuster 2024 "Mufasa" heißt. Im liebevoll gestalteten Sequel erzählt Rafiki der jungen Löwin Kiara, Tochter von Simba und Nala, die Geschichte von Mufasas außergewöhnlichen Aufstieg zum König des Geweihten Landes. Unterstützt wird Rafiki von Timon und Pumbaa, die mit ihrem unverwechselbaren Humor zum Geschehen beitragen.

Ab 19. Dezember im Kino.

"Die Heinzels - Neue Mützen, neue Mission" (24. Dezember)

Jella Haase spricht in "Die Heinzels" auch diesmal das freche Heinzel-Mädchen Helvi, das viel lieber eine fliegende Super-Mütze wäre als ein bescheiden braves, unsichtbares Helferlein. Helvis Leben wird sogar ziemlich aufregend, als sie überraschend Heinzel-Kollegen aus Wien kennenlernt, die deutlich freigeistiger unterwegs sind.

Ab 24. Dezember im Kino.

