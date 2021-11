"Up-and-coming"-Filmfestival in Hannover gestartet Stand: 22.11.2021 12:41 Uhr In Hannover hat das 16. internationale "up-and-coming"-Filmfestival begonnen. Bis zum 28. November werden in der niedersächsischen Landeshauptstadt 145 deutsche und internationale Produktionen gezeigt.

67 Produktionen sind für den Deutschen Nachwuchsfilmpreis 2021 und den Bundes-Schülerfilmpreis nominiert. 78 Filme aus 37 Ländern konkurrieren um den "up-and-coming International Film Award".

Weitgehend digitales Festival - mit Ausnahmen

Wegen der Corona-Pandemie findet das Festival weitgehend digital statt. Einige Filme laufen aber auch in Kinos der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Filmbeiträge werden aus dem Hotel Savoy in der Schloßwender Straße gestreamt. Außerdem werden von dort auch Diskussionsveranstaltungen und sogenannte Themenpanels live im Internet übertragen.

Nora Fingscheidt, Leslie Malton und Andreas Dresen als Gäste

Als Gäste schalten die Organisatorinnen und Organisatoren Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseurinnen und Regisseure und Drehbuchautorinnen und -autoren zu. Digital dabei sind den Angaben zufolge unter anderem Nora Fingscheidt, Leslie Malton, Andreas Dresen, Franziska Stünkel, Dennis Gansel und Dustin Loose.

In den Diskussionen geht es laut Programm beispielsweise um Casting und Filmmusik, um die Situation von Drehbuchautorinnen und -autoren in Deutschland, um umweltschonende Produktion (Green-Production), Berufe am Set und um Diversität im Film. "Erstmalig können die Festivalbesucher aus aller Welt bei allen Talks und Themenpanels dabei sein", sagte Festivalchef Burkhard Inhülsen.

