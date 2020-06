Stand: 29.06.2020 06:00 Uhr - NDR Info

Modernes Märchen über eine mythische Wassernymphe Undine , Regie: Christian Petzold Vorgestellt von Bettina Peulecke

"Undine" ist der Sage nach eine Jungfrau aus dem Wasser, die erst durch die Vermählung mit einem Menschen eine Seele bekommt. Wenn der Mensch sie jedoch wieder verlässt, stirbt er. Der klassische Stoff inspirierte schon die verschiedensten Künstler: Komponisten, Schriftsteller und natürlich Filmemacher. Der deutsche Regisseur Christian Petzold widmet sich mit „Undine“ nun der Sage und bringt damit einen der ersten wieder bundesweit startenden Filme ins Kino.

Trailer: "Undine" von Christian Petzold 27.05.2020 10:15 Uhr Der Berlinale-Wettbewerbsfilm "Undine" mit Paula Beer und Franz Rogowski ist Liebesfilm, Drama und Märchen zugleich. Beer erhielt dafür den Silbernen Bären als Beste Schauspielerin. Start: 2. Juli







Paula Beer und Franz Rogowski als bewährtes Traumpaar

Schon in seinem letzten Film "Transit" brillierten die beiden Hauptdarsteller, und nun hat der Regisseur Christian Petzold erneut mit Paula Beer und Franz Rogowski ein Traumpaar vor der Kamera. Ebenso wie "Transit" lief auch "Undine" im Wettbewerb der Berlinale, wo Paula Beer mit dem Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Die Filmfestspiele scheinen ein wenig Schicksal zu spielen. Als der Regisseur sich nämlich bei einem Abendessen 2017 von ihnen verabschiedete, wurde auch die Idee zu Undine geboren, wie er erzählt: "Jetzt mache ich eine Geschichte, wo du aus dem Wasser wieder ins Leben zurückkommst", habe er zu ihnen gesagt. "Dann begegnet ihr euch und ihr habt diese Liebesgeschichte, die euch in 'Transit' verwehrt war."

"Undine": Moderndes Märchen rund um eine Wassernymphe

Paula Beer spielt in diesem modernen Märchen die mythische Wassernymphe. Ihre Liebesgeschichte spielt im heutigen Berlin, wo Undine ganz weltlich als Stadthistorikerin arbeitet. Was auch immer diese Undine über ihre Stadt erzählt, und möge es noch so sachlich und analytisch sein, immer steckt in ihren Ausführungen ein gewisser Zauber. Und das liegt vor allem an der Ausstrahlung Paula Beers, ihrer Fähigkeit, von einer Sekunde zur nächsten, von knallhart, von unheimlich auf herzerweichend zu wechseln. Ihr habe die Idee gefallen, dass "Undine" ja im Grund eine Serienmörderin ist, die schon unendlich lange in der Stadt herumgeistert und daher auch alles über die Stadt weiß, sagt Paula Beer über ihre Rolle.

Für einen Petzold-Film geradezu romantisch

Wer schon den einen oder anderen Petzold-Film gesehen hat weiß, dass der Regisseur nicht gerade ein Faible für opulente Inszenierungen hat. Oft wirkt er leicht unterkühlt. "Undine" ist da geradezu romantisch. Das erste Zusammentreffen zwischen Undine und ihrem zukünftigen Geliebten, einem Industrietaucher, verläuft allerdings tollpatschig. Ein Aquarium zerbricht, und die beiden landen auf dem Boden. Dahingespült von den überwältigenden Wogen des Wassers beziehungsweise der Liebe. Das ist sehr offensichtlich, deutscher Symbolismus pur, kein magischer Realismus - aber er funktioniert. Vor allen Dingen, weil die Chemie zwischen den Hauptdarstellern funktioniert.

Der Spielfilm läuft ab bundesweit dem 2. Juli in ausgewählten Kinos. Regisseur Petzold begleitet einige der Preview-Vorstellungen und Premieren im Kino. Etwa am Dienstag, 28. Juni ab 19 Uhr im Hamburger Kino Abaton mit Hauptdarstellerin Paula Beer, anschließend ab 20.30 Uhr im den Zeise Kinos in Hamburg Altona.

Undine Genre: Drama/Liebesfilm Produktionsjahr: 2020 Produktionsland: Deutschland, Frankreich Zusatzinfo: mit Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree. Regie: Christian Petzold Länge: 89 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 2. Juli 2020

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 29.06.0202 | 06:39 Uhr