Udo Kier: Der Mann mit dem stechenden Blick ist 80 geworden Stand: 15.10.2024 00:00 Uhr Diese grünen Augen! Dieser intensive Blick! Dieses ausdrucksstarke Spiel! Schauspieler Udo Kier ist am Montag 80 Jahre alt geworden. Er hat in Indie-Produktionen, Blockbustern und Arthouse-Filmen mitgewirkt und mit Lars von Trier, Christoph Schlingensief und Werner Herzog gedreht.

von Katja Nicodemus

München, London, Berlin, Rom, Paris, Los Angeles, Palm Springs: Udo Kier mag an vielen mondänen Orten gelebt haben, aber er ist auch der Kölner Arbeiterjunge geblieben. In Köln-Mülheim wurde er am 14. Oktober 1944 geboren, dort wuchs er auf, dort ging er zur Schule und machte eine Lehre. Dort traf er als 15-Jähriger in einer Arbeiterkneipe den ebenfalls 15-Jährigen Schüler Rainer Werner Fassbinder.

Udo Kier legte in Fassbinders Film "Bolwieser" einen legendären Auftritt als dämonischer, verführerischer Frisör hin, der seine Kundin, gespielt von Elisabeth Trissenaar, verführt. Es war die Zeit, als Kier in Cannes mit den Von Thurn und Taxis feierte und in London von Luchino Visconti zum Champagner eingeladen wurde.

Udo Kiers Filmkarriere: Von Trash bis Blockbuster

Kier hat nie mit Visconti gedreht, aber dafür neben Fassbinder mit Andy Warhol, Christoph Schlingensief und Lars von Trier. Er spielt Trash und Filmkunst, tritt in experimentellen Kurzfilmen auf und in Blockbustern, wie Michael Bays "Armageddon". In der NDR Mystery-Abenteuerserie "Vier gegen Z" spielte er den bösen Zanrelot.

Rund 200 Filme hat Kier während seiner Karriere gedreht und ist dabei viel zwischen den Kontinenten gependelt. Letztlich fühle er sich weder als Deutscher, noch als Amerikaner, meint der Schauspieler einmal, sondern als Rheinländer.

