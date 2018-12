Stand: 18.12.2018 14:02 Uhr

Anjelica Huston spielt schießwütige Farmerin Trouble , Regie: Theresa Rebeck Vorgestellt von Krischan Koch

Ihre große Zeit hatte die Schauspielerin Anjelica Huston in den 1980er- und 90er-Jahren. Für ihre Rolle in der schwarzen Mafia-Komödie "Die Ehre der Prizzis" erhielt sie einen Oscar. Populär wurde die langjährige Lebensgefährtin von Jack Nicholson vor allem auch durch die "Addams Family". Jetzt ist Anjelica Huston mal wieder in einer Hauptrolle zu sehen, in dem Geschwisterdrama "Trouble".

Filmtrailer: "Trouble" Theresa Rebecks Drama "Trouble" erinnert stark an einen klassischen Western. Darin legt Anjelica Huston im Schlafanzug und mit doppelläufiger Flinte einen tollen Auftritt hin.







Eine einsame Farm in Vermont

Maggie (Anjelica Huston) lebt allein auf einer einsamen Farm in den Bergen von Vermont. Als nach ewigen Zeiten plötzlich ihr Bruder Ben (Bill Pullman) vor ihrem Haus steht und Ansprüche auf sein Erbe anmeldet, ist Maggie alles andere als erfreut. Mit dem Gewehr will sie den verhassten Bruder von ihrer Farm vertreiben und schießt auf ihn.

Die Schussverletzung kann Ben nicht von seinen Plänen abbringen. Er möchte auf der großen Farm ihrer Eltern jetzt ebenfalls ein Haus bauen. Maggie will das mit allen Mitteln verhindern. Zwischen den beiden entwickelt sich ein Kleinkrieg, an dem bald auch die Bewohner und der Sheriff des kleinen Provinzkaffs beteiligt sind. Ben rückt mit dem Schaufelbagger an, um eine Baugrube auszuheben und vollendete Tatsachen zu schaffen.

Wuchtiges Geschwisterdrama

Regisseurin Theresa Rebeck, die in den USA vor allem als preisgekrönte Theaterautorin bekannt ist, entwickelt ein Geschwisterdrama von der Wucht eines klassischen Western. Die Landschaftsbilder vom ländlichen Vermont und die Gitarre im Soundtrack tragen diese Stimmung.

Auf dem Weg zum Showdown kommen alte Geschichten und Verwundungen wieder hoch. Ben wirft seiner Schwester vor, dass sie alle vor den Kopf stößt und sich zuletzt nicht um ihren sterbenden Vater gekümmert hat.

Der Streit der Dickköpfe eskaliert

Es geht um Neid, verschmähte Liebe und um die Dickköpfigkeit in der Provinz. Ein gemeinsamer Freund der beiden aus Kindertagen, der Maggie sein Leben lang angehimmelt hat, versucht vergeblich zu schlichten. Aber der Konflikt eskaliert immer mehr. Jetzt wirft Maggie ihrem Bruder sogar vor, er habe ihren Vater in den Tod getrieben.

Stellenweise kommt der Film nur sehr gemächlich voran. Die Baggerarbeiten und das Biertrinken vor dem Wohnwagen ziehen sich arg in die Länge. Aber die Schauspieler können die Spannung halten. Vor allem Anjelica Huston in Schlafanzug und Stiefeln und mit doppelläufiger Flinte legt einen tollen Auftritt hin. Ein ruppiger kleiner Familienwestern.

Trouble Genre: Drama Produktionsjahr: 2018 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Anjelica Huston, Bill Pullman, David Morse Regie: Theresa Rebeck Länge: 100 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 20. Dezember 2018

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 19.12.2018 | 06:40 Uhr