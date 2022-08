Trauer um "Das Boot"-Regisseur Wolfgang Petersen Stand: 17.08.2022 10:47 Uhr Der in Emden geborene Regisseur Wolfgang Petersen ("Das Boot") verstarb am Freitag im Alter von 81 Jahren in Los Angeles. Für den NDR drehte er sechs Tatorte, für Hollywood Blockbuster wie "Air Force One". Beitrag anhören 1 Min

Wolfgang Petersen kam am 14. März 1941 in Emden zur Welt. 1950 zog er nach Hamburg, absolvierte dort eine Schauspielausbildung, studierte Theaterwissenschaften in Berlin und Hamburg und wechselte zur Deutschen Film- und Fernsehakademie. Seine ersten Regieanweisungen gab er am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater (damals noch Junges Theater), wo er mit Anfang 20 in Kinderaufführungen Regie führte.

Bundeskanzler Olaf Scholz würdigt Regisseur Wolfgang Petersen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der ehemalige Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, erinnerte am Dienstagabend per Twitter-Nachricht an den "besonderen Erzähler": In Anspielung an Petersens Verfilmung von Michael Endes Fantasy-Roman "Die unendliche Geschichte" schrieb er: "Die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen ist zu Ende gegangen. 'Das Boot' und viele andere seiner Filme leben weiter - und zwar weit über Deutschland hinaus."

Glenn Close: "Mann voller Lebensfreude, der tat, was er am meisten liebte"

Hollywoodstars wie die Schauspielerin Glenn Close würdigten den Regisseur. Sie habe eine "besondere Erinnerung" an die Dreharbeiten mit Petersen für den Film "Air Force One", schrieb Close in einer Mitteilung. Obwohl das Skript packend und unglaublich intensiv gewesen sei, hätten sie sehr viel gelacht. "In meiner Erinnerung war er ein Mann voller Lebensfreude, der das tat, was er am meisten liebte", so Close.

Wolfgang Petersen drehte Tatort-Klassiker für NDR und brisante Fernsehfilme

In den 70er-Jahren machte sich der Regisseur und Produzent mit feinfühligen Fernsehfilmen einen Namen - wie dem NDR Tatort-Klassiker "Reifezeugnis" mit Nastassja Kinski. Insgesamt drehte Petersen sechs Tatort-Folgen - aber auch andere Fernsehfilme. Die schwule Liebesgeschichte "Die Konsequenz" schien dem Bayerischen Rundfunk 1977 so brisant, dass sich der Sender aus der Fernsehausstrahlung ausklinkte.

Internationaler Durchbruch und sechs Oscar-Nominierungen für "Das Boot"

Seinen Durchbruch als Regisseur schaffte er 1981 mit dem Film "Das Boot". Dass der Anti-Kriegsfilm aus dem Jahr 1981 auch international so einschlagen würde, das habe ihn auch überrascht, erzählte er2021 im ARD-Interview: "Ich weiß noch, als wir den Film vorgestellt haben hier, da haben sie geklatscht, als im Vorspann kam, wie viele Deutsche gestorben sind. Wir sind in den Sitzen versunken. Zweieinhalb Stunden später gab es Standing Ovations." Sechs Oscar Nominierungen gab es für "Das Boot": Das ist bis heute Rekord für eine deutsche Produktion. Der Star-Regisseur produzierte in den 90er-Jahren Filme wie "Outbreak", "Air Force One" und "Der Sturm" und drehte mit Stars wie Clint Eastwood, Glenn Close, Brad Pitt, Dustin Hoffman und George Clooney.

Eigentlich wollte Petersen ein weiteres Projekt in Deutschland drehen, eine Liebesgeschichte um einen KGB-Agenten, dieses Projekt wurde, zusätzlich bedingt durch die Corona-Pandemie, nie fertiggestellt.

In Los Angeles im Kreis der Familie gestorben

Zufrieden mit sich und er Welt so wirkte Wolfgang Petersen im vergangenen Frühjahr im ARD-Interview zu seinem 80. Geburtstag: "Ich bin unterm Strich, solange meine Frau und ich gesund sind, sehr zufrieden, wir haben ein wunderschönes Haus ein wunderschönes Leben." Seinen Lebens- und Karriereweg beschrieb er als schön, gut, sinnvoll. Er sei dankbar für seine Frau, die fast immer schon an seiner Seite gestanden hätte.

Petersen litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er starb laut einer Assistentin im Kreise seiner Familie in Los Angeles.

