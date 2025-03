Trauer um Sigi aus den "Drombuschs": Schauspieler Hans Peter Korff ist tot Stand: 10.03.2025 13:55 Uhr Die einen kannten ihn als Onkel Heini aus "Neues aus Uhlenbusch", anderen war er vor allem als Vater Sigi aus "Diese Drombuschs" bekannt. Hans Peter Korff zählte zu den bekanntesten Fernsehgesichtern.

von Daniel Kaiser

Der in Hamburg geborene Schauspieler Hans Peter Korff ist tot. Das sagte die Chefin des Hörspiellabels Europa, Heikedine Körting, in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Sie hatte noch kürzlich mit ihm zusammengearbeitet. Auch das "Hamburger Abendblatt" berichtete über seinen Tod.

Korff gehörte zu den meistbeschäftigten Schauspielern in Deutschland und blieb bis ins hohe Alter aktiv. Der Hamburger war seit Mitte der 1960er-Jahre in mehr als 160 verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

ZDF-Kinderserie "Neues aus Uhlenbusch": Zuschauer aus vier Generationen

Zu seinen bekanntesten Rollen zählten der Briefträger Onkel Heini aus der ZDF-Kinderserie "Neues aus Uhlenbusch" (1977-1982). In der norddeutsche Dorfgeschichten erzählt werden. Da radelt Hans-Peter Korff als naiv-freundlicher Briefträger Onkel Heini von Hof zu Hof.

Das war ein bisschen "Bullerbü auf niedersächsisch".

Eine Butze ist eine Hütte wie eine Höhle, die baut man aus Holz und Pappe und aus Plastik. Aber ob die Jungs die Mädchen mitspielen lassen. Also bisher haben die Mädchen die Jungen nie in ihre Butze reingelassen.

"Das bekam eine ganz andere Resonanz, das saßen bis zu vier Generationen am Sonntag um Viertel nach zwei nach der Biene Maja vor dem Bildschirm", sagte Korff.

"Diese Drombuschs": Korff als Familienvater Sigi

Auch die ZDF-Serie "Diese Drombuschs" (1983-1994) sind ein Straßenfeger. Hans Peter Korff spielt an der Seite von Witta Pohl den Familienvater Sigi Drombusch.

Bis er sich einmal in einem Interview einen Tick zu hart über die Rolle äußert. "Da habe ich gesagt: 'Das ist unter anderem auch eine kleinbürgerliche, armselige Arschgeige!' Und da war der Autor sehr verletzt." Der schrieb ihn anschließend aus der Serie. Das bedeutete den Serientod für Sigi! Diese Rolle war für Korff Segen und auch Fluch.

Neben Druckerlehre spielt Korff am Theater

Eigentlich kommt Korff vom Theater. Sein Vater war Buchdrucker und überredet den Sohn zu einer Druckerlehre. Der spielt aber gleichzeitig auch Theater an der Universitätsbühne. Nach der Schauspielausbildung hat Korff Ende der 1960er-Jahre erste Auftritte in Hamburg, zum Beispiel im Ernst Deutsch Theater, später auch in Stuttgart und Düsseldorf. Mitte der 1970er-Jahre kehrt er für ein Engagement am Schauspielhaus zurück nach Hamburg.

Fernsehen ist eine andere Welt für Hans Peter Korff

Dann kommt das Fernsehen. Für Korff ist das eine andere Welt! Auf der Bühne spielt er den Urfaust und im Fernsehen Uhlenbusch und Drombusch, die Figuren sind immer ein bisschen kauzig und linkisch. Alleine seine Rollennamen: Der Buchhändler Cornelius Stingermann, oder der Kriminaldirektor Dr. Ferdinand Dünnwald in "Adelheid und ihre Mörder" neben Evelyn Hamann.

Hans Peter Korff in "Pappa ante Portas"

Großes Kino gibt es auch mit Hans Peter Korff im Loriot-Film "Pappa ante Portas" (1991). Dort spielte er den Onkel Hellmuth und blieb damit vielen Menschen in Erinnerung.

Mit seiner vierten Ehefrau, der Schauspielerin Christiane Leuchtmann, hat Korff immer wieder Lesungen veranstaltet. Noch 2023 wirkte er beim Hörspielstudio Europa als Sprecher in der Kultserie "Die drei ???" mit. Aufs Theater wollte Korff nicht verzichten: "Auf der Bühne das zu machen, was man sich im Leben nicht traut", das war für ihn die Faszination. Jetzt ist Hans Peter Korff in der Nacht zum Sonntag (9. März 2025) in seiner Heimatstadt Hamburg gestorben.

