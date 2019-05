Stand: 29.04.2019 18:00 Uhr

Catherine Deneuve spielt "Madame Claire" Der Flohmarkt von Madame Claire , Regie: Julie Bertuccelli Vorgestellt von Katja Nicodemus

Die 75-jährige Catherine Deneuve ist eine der ganz großen Schauspielerinnen Frankreichs und ein internationaler Star. Nun steht sie in ihrem neuen Film "Der Flohmarkt von Madame Claire" wieder einmal mit ihrer Tochter Chiara vor der Kamera, dem gemeinsamen Kind mit dem italienischen Weltstar Marcello Mastroianni: ein glamouröser Doppelauftritt.

Trennung von der Vergangenheit

Claire Darling, eine immer noch schöne Frau Mitte 70, veranstaltet im Hof ihres weiträumigen französischen Landhauses einen Basar. Antiquitäten, schöne Objekte, Einrichtungsgegenstände, sie alle werden auf einem improvisierten Flohmarkt landen.

Claire Darling, die Antiquitätensammlerin im Film der Regisseurin Julie Bertuccelli, wird verkörpert von Catherine Deneuve. Es ist einfach schön, zu sehen, wie träumerisch und versonnen sie eine Frau spielt, die einen folgenschweren Entschluss gefasst hat: Sich nämlich von ihren wertvollen Möbeln, Spielzeug-Unikaten, kostbaren Büchern und Schmuckstücken zu trennen - und damit von ihrer Vergangenheit. Deneuve, die leidenschaftliche Raucherin, hält hier auch auf der Leinwand ständig eine Zigarette in der Hand, mit beiläufiger Eleganz.

Ein verdrängter Mutter-Tochter-Konflikt

Weshalb verkauft eine ältere Frau die Dinge, die sie durch ihr Leben begleitet haben? Warum wirkt Madame Claire in ihrem hübschen Sommerkleid manchmal so abwesend? Warum scheint sie die uralten Geschichten all ihrer Antiquitäten zu kennen, aber manchmal nicht ganz zu durchblicken, was in der Gegenwart vor sich geht? Das versucht auch ihre Tochter herauszufinden. Die wiederum wird gespielt von Deneuves wirklicher Tochter Chiara Mastroianni, was den Szenen der beiden eine gewisse Doppelbödigkeit verleiht.

Vor Jahrzehnten haben sich Mutter und Tochter zerstritten - über einen Ring des Vaters, den Marie, die Tochter, angeblich gestohlen haben soll. Aber wie so oft in Familien, geht es bei diesem Konflikt nicht nur um den Gegenstand. Es geht um uralte Missverständnisse, Enttäuschungen, verdrängte und wieder hochkochende Emotionen.

Seichte Inszenierung ohne Blick für das Wesentliche

Bilder und Inszenierung von Julie Bertuccellis Film haben etwas Seichtes, Kunstgewerbliches. Auch die Nebenstränge der Handlung wirken eher wie Fluchtbewegungen, weg vom Wesentlichen. Etwa Maries Flirt mit einer Jugendliebe, dem heutigen Polizisten des Dorfes.

Im französischen Original heißt Julie Bertuccellis Film "La dernière folie de Claire Darling" - was man übersetzen können als die letzte Verrücktheit oder Extravaganz von Claire Darling - oder auch als den letzten Wahnsinn. Denn unter der sich harmlos im französischen Landwind kräuselnden Oberfläche dieses Films spielt Catherine Deneuve eine Frau, die sich in ihre eigene Welt zurückzieht. In einer berührenden Szene sieht man ihre Heldin Claire allein über einen Jahrmarkt laufen. Sie steigt in einen Autoscooter. Eine Frau wird wieder Kind - und eine große Schauspielerin ist ganz bei sich.

Der Flohmarkt von Madame Claire Genre: Tragikomödie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Frankreich Zusatzinfo: mit Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi Regie: Julie Bertuccelli Länge: 94 Min. Kinostart: 2. Mai 2019

