Tod von Biederstaedt - Columbos Stimme ist erstummt von Stefan Forth

Einer der bekanntesten deutschen Filmstars der Nachkriegszeit ist tot: Claus Biederstaedt. Er starb am 18. Juni - kurz vor seinem 92. Geburtstag. Das hat sein Sohn jetzt öffentlich gemacht. Seine sonore Stimme war fast noch bekannter als er selbst: Als Synchronsprecher hatte er sie Hollywoodgrößen wie Peter Falk als "Columbo", Paul Newman oder Marlon Brando geliehen. Ein Nachruf.

Claus Biederstaedt - der Herzensbrecher und Sonnyboy nicht nur des deutschen Nachkriegsfilms. Auf der Leinwand hat er viele Frauen geküsst, Romy Schneider zum Beispiel im Film "Feuerwerk". Privat war Claus Biederstaedt jahrzehntelang mit Ehefrau Barbara glücklich verheiratet, zuletzt lebten sie in der Nähe von München.

Claus Biederstadt - Start am Schauspielhaus Hamburg

Getrübt wurde sein Glück zuletzt nur dadurch, dass er nicht mehr auf der Bühne stehen konnte - wie er es seit Ende der 1940er-Jahre mit großer Leidenschaft getan hatte. Neben Rollen in Spielfilmen und Fernsehserien wie der "Schwarzwaldklinik" oder "Derrick". Den direkten Kontakt zum Publikum im Theater hat Biederstaedt trotz seiner Kinokarriere im fortgeschrittenen Alter wieder gesucht und geliebt. Die Folgen einer schweren Krebserkrankung hatten das zuletzt unmöglich gemacht.

Begonnen hat Biederstaedts Karriere am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Sein Medizinstudium hatte er kurz vorher aufgegeben. Schon wenig später stand er mit den ganz Großen seiner Zeit vor der Kamera, mit Heinz Rühmann in "Drei Männer im Schnee" und mit Hans Albers, den Claus Biederstaedt als Kind selbst bewundert hatte.

Der Schauspieler liebte sein Handwerk

Immer dankbar für das, was er erreicht hat - und ohne Groll gegenüber Kritikern, denen manche seiner 60 Spielfilmrollen doch etwas zu altbacken waren. Aber Claus Biederstaedt war dann eben doch mehr als nur ein Sonnyboy und Herzensbrecher. Er war einer, der sein Handwerk geliebt und es in den Dienst seiner Zuschauer stellen wollte.

