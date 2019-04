Stand: 28.04.2019 17:00 Uhr

Matthew McConaughey im "Netz der Versuchung" Im Netz der Versuchung , Regie: Steven Knight Vorgestellt von Walli Müller

Seinen Oscar hat Matthew McConaughey für die Rolle des AIDS-kranken Cowboys in "Dallas Buyers Club" bekommen. Typischer für ihn aber sind seine Auftritte als lässiger Womanizer oder draufgängerischer Abenteurer. Eine Mischung aus beidem darf er nun mal wieder spielen, wenn er im Kino ins "Netz der Versuchung" gerät.

Filmtrailer: "Im Netz der Versuchung" 29.04.2019 08:55 Uhr Was wie ein harmloser Karibik-Film beginnt, verwandelt sich zum mörderischen Thriller. Trotzdem ist Steven Knights Film "Im Netz der Versuchung" über lange Strecken langweilig.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Regisseur Steven Knight lockt die Zuschauer auf eine falsche Fährte

Ein "Film Noir", der im flirrenden Sonnenlicht einer Karibikinsel spielt - ganz klar: Regisseur Steven Knight möchte hier ausgetretene Pfade verlassen und lockt die Zuschauer auf manch falsche Fährte. Da ist dieser Fischer Baker Dill, gespielt von Matthew McConaughey, der obsessiv einem monströs großen Thunfisch nachjagt. Ob dieser tatsächlich oder nur in seinem Kopf existiert, ist ungewiss. Zu Beginn des Films jedenfalls sieht man, wie Baker ihn wieder einmal am Haken hat.

Immer wieder vergrault Baker die Touristen, die die Boots- und Angel-Tour für teures Geld bei ihm gebucht hatten. Den Frust über die Pleite spült er mit ein paar harten Drinks in der Hafenbar herunter - dann ab zur Geliebten. Matthew McConaughey also zurück in der alten Macho-Rolle: Den halben Film über ist er mit nacktem Oberkörper unterwegs und verkörpert die Art klischierter Männlichkeit, die man heute eher stirnrunzelnd zur Kenntnis nimmt.

Bakers Ex-Frau hat eine ungewöhnliche Bitte an ihn

Der Film kommt extrem schwer in die Gänge. Dann aber taucht doch noch die klassische Femme Fatale auf. Anne Hathaway spielt - blond gefärbt - Bakers Ex-Frau Karen, die ihm nun was von ihrer verkorksten Zweit-Ehe vorsäuselt. Sogleich folgt auch das unmoralische Angebot: Zehn Millionen Dollar, wenn Baker den gewalttätigen Ehemann bei einer Boots-Tour über Bord gehen lässt. Es gibt gute Argumente dafür: Denn Baker hat mit Karen auch einen Sohn, der unter dem tyrannischen Stiefvater leidet.

Was wie ein Hemmingway'sches Abenteuer Mann gegen Fisch beginnt, nimmt nun also einen U-Turn Richtung Gewissens-Drama und Psycho-Thriller, angereichert mit mystischen Elementen. Baker scheint eine telepathische Verbindung mit seinem Sohn zu haben. Auch sonst ist manches unheimlich auf dieser Insel, auf die sich der ehemalige Soldat Baker nach seinem Irakkriegseinsatz zurückgezogen hat.

Das verblüffende Ende kann den wenig unterhaltsamen Film nicht retten

Der britische Regisseur und Drehbuchautor Steven Knight hat bisher mit besonders clever gestrickten Stories und Inszenierungen überzeugt. In "No Turning Back" ließ er Tom Hardy den ganzen Film lang allein im Auto sitzen und in Telefongesprächen um sein auseinander bröckelndes Leben kämpfen. Auch für "Im Netz der Versuchung" hat er einen verblüffenden Schluss-Twist parat, der der gesamten Handlung im Nachhinein einen völlig neuen Sinn gibt. Nur kann natürlich nicht nachträglich ein Film unterhaltsamer werden, der über lange Strecken gelangweilt und auch ein wenig genervt hat.

Im Netz der Versuchung Genre: Thriller Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Djimon Hounsou Regie: Steven Knight Länge: 107 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 2. Mai 2019

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 29.04.2019 | 06:55 Uhr