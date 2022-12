"The Split": Start der 3. Staffel heute im NDR Fernsehen Stand: 01.12.2022 11:46 Uhr In der britischen Serie "The Split" setzen sich Anwältin Hannah und ihre Schwestern privat und beruflich mit dem Thema Scheidung auseinander. Zu sehen heute ab 22 Uhr im NDR Fernsehen.

Die Fortsetzung der britischen Drama-Serie spielt wieder in der rasanten Welt der Londoner High-Society Scheidungsbranche spielt. Theoretisch kennt sich Hannah (Nicola Walker) bestens mit Scheidungen aus. Sie weiß, was nach der Trennung getan werden muss, welche Register zu ziehen sind, wie sie ihre Mandanten bestmöglich durch die schwere Zeit bringt. Nun trifft es sie selber und hier versagen alle Regeln und alle rationalen Argumente.

Finale Staffel von "The Split - Beziehungsstatus ungeklärt"

Im Mittelpunkt dieser letzten Staffel steht die Trennung von Hannah und ihrem Mann Nathan (Stephen Mangan). Die beiden Scheidungsanwälte gehen ihre eigene Scheidung erst einmal einvernehmlich an - bis schockierende Enthüllungen zu einem schmerzhaften Showdown ihrer Beziehung führen. In der Zwischenzeit verbringt Mutter Ruth viel Zeit mit ihrem neuen Podcast und ihrem Freund Ronnie, Schwester Nina jongliert mit ihrem Leben als alleinerziehende Mutter und ein unerwartetes und schreckliches Ereignis stellt das Leben von Rose und James auf den Kopf.

Die chaotische und authentisch gezeichnete Patchwork-Familie beweist erneut, dass eine Scheidung nicht gleichbedeutend mit Scheitern sein muss - und dass es nach der Trennung noch viel Hoffnung gibt. Aber auch, dass manche Beziehungen nicht für die Ewigkeit angelegt sein können.

Rückblick auf erste und zweite Staffel der britischen Serie

Als die Scheidungsanwältin Hannah (Nicola Walker) die Kanzlei ihrer Familie verlässt, riskiert sie damit nicht nur die Beziehung zu ihrer Mutter und Schwester. In der neuen Firma arbeitet sie von nun an mit ihrem attraktiven Ex Christie (Barry Atsma) zusammen, zu dem sich die verheiratete Mutter nach all den Jahren noch immer hingezogen fühlt. Das bleibt auch ihrem Ehemann Nathan (Stephen Mangan) nicht lange verborgen.

Während Hannas Schwester Nina (Annabel Scholey) in der Familienkanzlei gegen die übermächtige Mutter Ruth (Deborah Findley) kämpft, bereitet sich Schwester Rose (Fiona Button) auf die Hochzeit mit ihrem Freund vor. So unterschiedlich die drei Schwestern sind, die Erfahrung, früh von ihrem Vater verlassen worden zu sein, prägt ihr Leben noch heute. Schmerzhafte Trennungen, betrügende Ehemänner, der Krieg ums Vermögen und im schlimmsten Fall um die Kinder - wenn zwei sich trennen, stellt sich die Frage: Was bleibt am Ende einer Ehe?

