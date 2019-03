Stand: 04.03.2019 06:59 Uhr

Untypischer Western mit Joaquin Phoenix The Sisters Brothers , Regie: Jacques Audiar Vorgestellt von Krischan Koch

Joaquin Phoenix ist derzeit einer der interessantesten Schauspieler Hollywoods. Er war bereits drei Mal für den Oscar nominiert, unter anderem für seine Darstellung des Countrysängers Johnny Cash. Jetzt ist er zusammen mit John Reilly in dem Western "The Sisters Brothers" zu sehen. Auf der Biennale in Venedig gab es dafür im letzten Herbst den Silbernen Löwen für die beste Regie.

Filmtrailer: "The Sisters Brothers" 04.03.2019 08:55 Uhr Regisseur Jacques Audiard spielt mit den Stereotypen des Western, den auch die Darsteller genüsslich persiflieren. Trotz vieler Toter ist "The Sisters Brothers" ein fast heiterer Western.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ein Brüderpaar als Auftragsmörder

Die Sisters-Brüder Eli und Charlie (gespielt von John Reilly und Joaquin Phoenix) sind berühmt berüchtigt. Für ein paar Dollar erschießen sie Schuldige und Unschuldige, die ihrem Auftraggeber, dem ominösen Commodore, im Weg sind. Doch jetzt sollen sich die Zahlungsmodalitäten verändern.

Diesmal sollen die beiden den Chemiker Hermann Warm liquidieren. Vorher müssen sie ihm aber seine Wunderformel für die Goldsuche abnehmen. Warm soll nämlich ein Mittel entwickelt haben, mit dem man Gold im Wasser sichtbar machen kann.

Doch die Sisters Brothers sind nicht die einzigen, auch ihr Kontaktmann, der Abenteurer Jim (Jake Gyllenhaal), ist hinter dem Chemiker her. Die Jagd nach dem selbstlosen romantischen Erfinder, der mit dem Gold eine friedliche Gemeinde gründen will, wird zum Wettlauf.

Cowboys in der Sinnkrise

Der vielfach preisgekrönte französische Kultregisseur Jacques Audiard wollte keinen herkömmlichen Western drehen. Seine beiden Revolverhelden sind raubeinig und schießwütig, aber alles andere als wortkarg. "Der Mensch lebt nicht vom Tod allein", heißt es im Untertitel des Films.

Besonders Eli ist in der Midlife-Krise und denkt über eine berufliche Veränderung nach. Vielleicht sollte er heiraten und ein hübsches Ladengeschäft eröffnen. Angeregt plappern die Brüder über Familienplanung und die Traumata ihrer Kindheit.

Western mit Gesellschaftskritik

Da wird auch viel geschossen und im Saloon Whiskey gesoffen. Aber Regisseur Jacques Audiard mischt in seinem Hollywood-Debüt die typischen Westernelemente mit gesellschaftskritischen Anspielungen auf den amerikanischen Pionier-Mythos und mit komischen Situationen. Im verruchten San Francisco bestaunen die beiden Revolverhelden ein WC und sie haben die erste Begegnung mit einer Zahnbürste.

Jacques Audiard spielt mit den Stereotypen des Genres. Joaquin Phoenix und John Reilly persiflieren genüsslich den harten Western. In Wahrheit sind sie sensible Cowboys in der Sinnkrise, die von Familie, Frieden und einer besseren Gesellschaft träumen. Trotz vieler Toter ist das kein düsteres Epos, sondern ein sehr zeitgemäßer und fast heiterer Western.

The Sisters Brothers Genre: Western Produktionsjahr: 2018 Produktionsland: Frankreich, Spanien, Rumänien, USA, Belgien Zusatzinfo: mit John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal Regie: Jacques Audiar Länge: 121 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 8. März 2019

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 04.03.2019 | 08:55 Uhr