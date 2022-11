"The Crown": Kritik an der 5. Netflix-Staffel um die Royals Stand: 09.11.2022 08:54 Uhr Heute ist die 5. Staffel der Netflix-Serie "The Crown" um das britische Königshaus in angelaufen. Dem Streamingdienst wird mangelnde Sensibilität vorgeworfen - und historische Ungenauigkeit.

von von Imke Köhler, ARD-Korrespondentin aus London

Es geht um die 1990er-Jahre, das wohl schwierigste Jahrzehnt der Royals in der jüngeren Geschichte - und Netflix schlachtet es voll aus, vor allem den Ehekrieg von Prinz Charles (gespielt von Dominik West) und Lady Di (gespielt von Elizabeth Debicki). In dieser Staffel wird Queen Elizabeth II.von der Britin Imelda Staunton gespielt.

Ehekrieg von Prinz Charles und Lady Di im Mittelpunkt von "The Crown"

Die Zuschauer können noch einmal an "Tampon-Gate" teilhaben, einem damals abgehörten privaten Telefonat zwischen Prinz Charles und seiner Geliebten Camilla Parker Bowles, in dem Charles sich den Fantasien hingab, ein Tampon von Camilla zu sein.

Auch Lady Dis berühmtes BBC-Interview, in dem sie 1995 mitteilte, dass es in ihrer Ehe zu dritt etwas überfüllt sei, wird von Netflix teilweise nachgestellt - und das, obwohl das echte Interview mithilfe gefälschter Unterlagen zustande kam und Prinz William gefordert hat, es nicht mehr zu zeigen.

Kritik an Netflix: Rede der Queen zum "Annus Horribilis" teils frei erfunden

Netflix wird vor diesem Hintergrund mangelnde Sensibilität, wenn nicht Ruchlosigkeit vorgeworfen. Auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung - zwei Monate nach dem Tod der Queen - wird kritisiert. Die größte Kritik gibt es aber daran, dass Netflix es mit historischen Fakten nicht allzu genau nimmt.

Diese Rede der Queen aus dem Jahr 1992, die von Netflix hier scheinbar nachgestellt wird, ist in Teilen frei erfunden. Chris Ship, Königshausexperte des TV-Senders "ITV", hält das für problematisch: "Es ist eine der berühmtesten Reden der Queen, als sie mit dem 'Annus Horribilis' über ein Jahr sprach, auf das sie, 'nicht mit ungetrübter Freude zurückblicken' würde. Es ist eine bedeutende Rede, auf die immer wieder Bezug genommen wird, wenn es um das Leben der Queen geht. Aber Netflix hat die Rede umgeschrieben. Da ist Kritik gerechtfertigt, wenn man Geschichte in so vorsätzlicher Weise ändert."

Journalist Hugo Vickers: Gute Schauspieler, aber kompletter Schwindel

Fundamentalkritik kommt vom Journalisten Hugo Vickers, der unter anderem eine Biographie über Queen Mum geschrieben hat: "Es sieht so echt aus, aber das ist es nicht, das ist ein kompletter Schwindel. Es ist eine aufwendige Produktion, sie haben sehr gute Schauspieler, die extrem gut spielen, und sie haben ein gutes Drehbuch. Aber es ist grundlegend verlogen und deshalb letzten Endes schändlich."

Zu den Kritikern gehören auch Prominente, wie etwa der ehemalige britische Premier John Major. Er hat eine Szene als "absoluten Blödsinn" bezeichnet, in der Prinz Charles darüber nachsinnt, wie man seine Mutter vom Thron stoßen könnte.

Judi Dench wirft Netflix "geschmacklose Sensationslust" vor

Die Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Judi Dench warf Netflix "geschmacklose Sensationslust" vor und schloss sich der Forderung an, dass der Streamingdienst "The Crown" mit einem Hinweis versehen soll, dass es sich um Fiktion handelt.

Beim offiziellen Trailer gibt es nun in der Tat einen Vermerk, dass die Serie eine "von wahren Begebenheiten inspirierte fiktionale Dramatisierung" sei. Die Journalistin Yasmin Alibhai-Brown hält die ganze Aufregung für überzogen: "The Crown" sei schon immer ein Dokudrama gewesen, sagt sie.

Der TV-Kritiker Scott Bryn meint, dass die Zuschauer gar nicht erwarten würden, dass alles der Wahrheit entspricht, denn sonst würden sie eine Dokumentation anschauen. Einig sind sich aber alle darin, dass der Stoff der fünften Staffel heikler ist als der bisherige, weil es viele Menschen gibt, die sich an die Ereignisse der 1990er-Jahre noch erinnern.

Prinz Charles kommt in der Staffel besonders schlecht weg

Der Palast dürfte über "The Crown" wenig erfreut sein, ist sich Königshausexperte Chris Ship sicher. Denn Charles - damals Prinz, heute König - kommt in der Staffel schlecht weg: Er ist nicht nur ein Ehemann, der seine Frau betrügt, sondern wird auch als kalt, engstirnig und nachtragend dargestellt: Ship glaubt, dass Charles und seine Freunde die Darstellung unfair finden werden. Eine Ansicht, die auch Ship selbst teilt. Netflix habe sich auf die Seite von Diana geschlagen, es hätten aber beide, Charles und Diana, Fehler gemacht.

