Stand: 29.03.2019 00:01 Uhr

Terence Hill - Der Backpfeifen-König wird 80 von Jan Farclas

"Mein Name ist Nobody" aus dem Jahr 1973 ist der wohl bekannteste Film mit Terence Hill in der Hauptrolle, die er an der Seite von Henry Fonda spielte. Zwei Jahre später kam die Fortsetzung ins Kino: "Nobody ist der Größte". Terence Hill, der Schauspieler, der Generationen begeisterte, wird heute 80 Jahre alt.

In mehr als 80 Filmen hat Hill bereits mitgespielt. Allein 17 davon an der Seite von Bud Spencer. Neben Stan Laurel und Oliver Hardy gibt es wohl kaum ein berühmteres Duo in der Filmgeschichte. Im NDR Interview sprach Terence Hill selbst sogar von Magie: "Ich bin ganz zufrieden. Ich verstehe auch, dass es nicht leicht ist, ein Duo zu haben, das die Leute mögen. Bud Spencer und ich haben uns gefragt: Vielleicht klappt das nicht? Und: Es klappt. Wenn ich mit Bud arbeite, dann fühle ich was und werde ein ganz anderer Mensch. Und ich glaube, er auch."

Terence Hill und Bud Spencer: Feind und Freund im Film

Das Muster der Filme ist immer gleich: Gut gegen Böse, dazu Schläge, Sprüche, Slapstick und Stunts. Meist mögen sich die beiden nicht - wie in "Das Krokodil und sein Nilpferd" aus dem Jahr 1979: "'Mama Leone, du musst alles dichtmachen.' - 'Wieso?' - 'Krokodil, dieses miese Stück ist wieder hier.' - 'Mensch, bist du fett.' - 'Du bist ja 'ne Nummer für den Zirkus.' - 'Diesmal leg‘ ich dich um'", lautet der Dialog zwischen den beiden Stars.

Am Ende halten sie doch zusammen und verprügeln gemeinsam unzählige Schurken für die gute Sache. Berühmt sind beide in Deutschland vor allem mit einem Film geworden: "Vier Fäuste für ein Halleluja". Die Western-Parodie aus dem Jahr 1972 haben mehr als zwölf Millionen Zuschauer gesehen - bis heute liegt der Film auf Platz fünf der All-Time-Kinocharts. Aber Terence Hill feiert auch solo Erfolge - mit "Der Supercop", "Don Camillo" oder "Renegade".

Mit Nebenrollen hat seine Schauspielkarriere angefangen

Erstmals auf die Kinoleinwand schaffte er es Mitte der 60er-Jahre. In den Karl-May-Verfilmungen spielte er Nebenrollen, damals noch als Mario Girotti, was sein bürgerlicher Name ist.

Interview Terence Hills Kino-Comeback: "Das geht direkt ins Herz" Im Interview spricht Terence Hill über seinen Film "Mein Name ist Somebody", den ehemaligen Filmpartner Bud Spencer - und darüber, was ihm die Treue seiner Fans bedeutet. (22.08.2018) mehr

Heute, mehr als 50 Jahre später, ist Terence Hill noch immer im Filmgeschäft. Erst im vergangenen Jahr feierte er nach längerer Pause sein Kino-Comeback mit "Mein Name ist Somebody". Das eher melancholische Roadmovie hat er dem 2016 gestorbenen Bud Spencer gewidmet. Aktuell spielt er in der italienischen Fernsehserie "Don Matteo" einen Pfarrer, der Kriminalfälle löst.

Hill plant Filmdreh in Deutschland

Mit 80 Jahren könnte man schon mal ans Aufhören denken, aber Terence Hill hat noch ein paar Kugeln im Colt. Er will unter anderem im kommenden Jahr einen Film in Deutschland drehen, auch eine Biografie ist geplant, so sagt er: "Ich will es selbst schreiben. Und dann jemanden haben, der kommt und es korrigiert. Es gibt mir Freude, was zu machen. Ich bin nicht der Lazy Joe."

Terence Hill mag klassische Musik, Motorräder und das ruhige Landleben. Seinen Geburtstag feiert er ganz entspannt mit seiner Familie in Kalifornien. Eine große Party wird es nicht geben.

