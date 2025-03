Tatort: Milbergs "Borowski"-Abschied mit Rekordquote

Stand: 17.03.2025 12:10 Uhr

Nach 44 Einsätzen in 22 Jahren hat Axel Milberg als Kieler "Tatort"-Ermittler Klaus Borowski den Dienst quittiert. Seinen allerletzten Fall haben am Sonntag so viele Zuschauer wie noch nie verfolgt.