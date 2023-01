"Tàr": Cate Blanchett holt Golden Globe als Hauptdarstellerin Stand: 11.01.2023 09:00 Uhr Cate Blanchett hat den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin im Musikdrama "Tàr" erhalten. Regisseur Todd Fields erzählt von einer fiktiven eiskalten Stardirigentin der Berliner Philharmoniker.

von Patricia Batlle

Am Dienstag hat die australische Schauspielerin Cate Blanchett bei der Gala der Golden Globes die Statuette als beste Hauptdarstellerin in einem Drama erhalten. Der Film von Todd Field startet bundesweit am 23. Februar nach der Berlinale 2023 im Kino.

Cate Blanchett glänzt als fiktive Dirigentin der Berliner Philarmoniker in "Tàr"

Cate Blanchett verkörpert darin die verbissene und perfektionistische Chefdirigentin Lydia Tar der Berliner Philharmoniker, deren Leben außer Kontrolle gerät, derart eindrucksvoll, dass sie damit sogar ihren dritten Schauspiel-Oscar gewinnen könnte.

Nina Hoss spielt die Partnerin der strengen Chefdirigentin, die natürlich nur fiktiv ist: Noch nie war eine Frau Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker. Und dennoch haben einige Fans von Cate Blanchett in den Sozialen Medien erwähnt, sie hätten sich den Film nicht angesehen, weil sie fürchteten, es sei mal wieder ein Biopic, also - eine Biografie. Derart überzeugend ist das Drama von Todd Field als vermeintliche Biografie einer realen Stardirigentin inszeniert.

Die mehrfache Oscarpreisträgerin und US-Schauspielerin Meryl Streep hat über Cate Blanchetts Spiel nur lächelnd und bewundernd gesagt: "Cate Blanchett - Oh mein Gott!". Der Film wurde zum Großteil in Berlin, sowie in Dresden (im Palais Großer Garten und im Kulturpalast), in den USA und in Asien gedreht.

Filmmusik zu "Tàr" von Komponistin Hildur Guðnadóttir

Die 20 Tracks zur Filmmusik stammen von der Komponistin und Oscar-Preisträgerin Hildur Guðnadóttir ("Joker"). Zu hören sind Cate Blanchett selbst, sowie die Cellistin Sophie Kauer. Den Soundtrack haben die Dresdner Philharmonie, das London Contemporary Orchestra sowie das London Symphony Orchestra aufgenommen - mit Natalie Murray Beale als Dirigentin.

