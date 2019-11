Stand: 11.11.2019 14:57 Uhr

Elfjährige für Europäischen Filmpreis nominiert

Am Sonnabend sind die Nominierungen für den Europäischen Filmpreis 2019 bekannt gegeben worden. Regisseurin und Drehbuchautorin Nora Fingscheidt kann sich über zwei Nominierungen für ihre Erfolgsfilm "Systemsprenger" freuen.

Die Erfolgswelle für Fingscheidts Drama um das neunjährige Mädchen Benni ebbt nicht ab. Nicht nur ist "Systemsprenger" die deutsche Oscarhoffnung und hat bei der Berlinale einen Silbernen Bären ergattert. Nun ist Fingscheidts Regiedebüt, das in Hamburg und Niedersachsen gedreht wurde, im Rennen um den Preis als bester europäischer Spielfilm. Auch ihre erst elfjährige Hauptdarstellerin Helena Zengel ist nominiert: als beste europäische Schauspielerin. Sie dreht zurzeit ihren nächsten Film, den Western "News Of The World", mit Tom Hanks in Hollywood. Regie führt dort Paul Greengrass.

"Systemsprenger": Oscar-Kandidat aus dem Norden







Europäischer Filmpreis: Gala am 7. Dezember

Mehr als 3.600 Mitglieder der European Film Academy haben sich auf die Nominierungen für den 32. Europäischen Filmpreis geeinigt. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 7. Dezember bei einer Preisgala in Berlin gekürt. Ob Helena Zengel sich gegen Konkurrentinnen wie Noémie Merlant und Adèle Haenel ("Porträt einer jungen Frau in Flammen") oder die oscarprämierte Schauspielerin Olivia Colman ("The Favourite") durchsetzen kann, wird sich dann zeigen.

Schwergewichtige Konkurrenz in der Königskategorie

Der Film "Systemsprenger" konkurriert als bester europäischer Spielfilm mit Schwergewichten wie "Leid und Herrlichkeit" von Pedro Almodóvar, dessen Hauptdarsteller Antonio Banderas als bester europäischer Schauspieler nominiert ist. Ebenso mit Yorgos Lanthimos' oscarprämiertem Film "The Favourite" sowie mit Roman Polanskis Drama "J'accuse", Marco Bellocchios Mafiafilm "The Traitor" und dem französischen Oscarkandidaten "Les Misérables" von Ladj Ly.

"Babylon Berlin"-Macher werden ausgezeichnet

Bei der Gala soll der deutsche Regisseur Werner Herzog für sein Lebenswerk geehrt werden, ebenso die französische Schauspielerin Juliette Binoche für ihr Engagement fürs Kino. Erstmals wird die erfolgreichste Fernsehserie Europas gekürt. Der Preis geht 2019 an die deutsche Produktion "Babylon Berlin". Alle weiteren Nominierungen sind auf der Online-Präsenz der European Film Academy aufgeführt.

