"Systemsprenger"-Star Helena Zengel für Golden Globe nominiert

Große Hollywood-Ehre für Helena Zengel: Die zwölfjährige Deutsche hat Chancen auf einen Golden Globe als beste Nebendarstellerin. Der Nachwuchsstar drehte mit Tom Hanks den Western "Neues aus der Welt".

Die zwölfjährige Berliner Schülerin Helena Zengel ist als Nebendarstellerin in dem Western "Neues aus der Welt" für einen Golden Globe nominiert. Das gab der Verband der Auslandspresse (HFPA) am Mittwoch in Hollywood bekannt. Damit konkurriert Zengel in dieser Sparte unter anderem mit Amanda Seyfried ("Mank") und Olivia Colman ("The Father"). Zengel hatte vor zwei Jahren mit dem Film "Systemsprenger" der norddeutschen Regisseurin Nora Fingscheidt den ersten großen Erfolg. In dem Drama, das acht Deutsche Filmpreise gewann, spielte sie ein rebellisches und traumatisiertes Mädchen, das von seiner Mutter in Pflegeeinrichtungen abgegeben wird.

Zengel spielt an der Seite von Tom Hanks

In "Neues aus der Welt" spielt der zweifache Oscar-Preisträger Tom Hanks einen Nachrichtenboten im Jahr 1870, der auf die verwaiste Johanna (Zengel) trifft, die von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Er nimmt das Mädchen in seine Obhut und will sie zu ihren Verwandten bringen. Der Western wurde von Paul Greengrass ("Die Bourne-Verschwörung") inszeniert.

Kinder selten für Golden Globe nominiert

Die Zwölfjährige zählt nun zu einer überschaubaren Gruppe von Kinderstars in der Globe-Geschichte mit Preischancen. 2020 war der damals zwölfjährige Roman Griffin Davis für "Jojo Rabbit" nominiert, 2015 Quvenzhané Wallis (mit zwölf Jahren) für "Annie". Auch Tatum O’Neal ("Paper Moon"), Macaulay Culkin ("Kevin - Allein zu Haus") und Anna Paquin ("Das Piano") holten als Jungstars Nominierungen.

