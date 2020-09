Stand: 23.09.2020 13:50 Uhr - NDR Fernsehen

Altersglühen: Speed-Dating für Senioren

Sie bereisen die Welt, fahren schnelle Autos, skypen, sind körperlich und geistig fit wie nie. Sie wagen nicht nur den zweiten, sondern auch einen dritten Frühling. Nichts hat sich in den letzten Jahrzehnten so verändert, wie unsere Vorstellung vom Altwerden oder Altsein.

Die WDR/NDR Koproduktion "Altersglühen - Speed Dating für Senioren" von Jan Georg Schütte trägt dem neuen Lebensgefühl der älteren Generation in vielfacher Weise Rechnung. Der Film zeigt 13 Menschen, die - so unterschiedlich sie auch sein mögen - vieles eint: das Bewusstsein über die eigene Endlichkeit, die Konzentration auf das Wesentliche und die Bereitschaft, sich ohne Scheu in sieben Minuten einem unbekannten Gegenüber auszuliefern. Regisseur Jan Georg Schütte konnte auf ein hochkarätiges Ensemble - darunter Angela Winkler, Mario Adorf, Hildegard Schmahl und Brigitte Janner zurückgreifen. Der Film wurde 2015 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.