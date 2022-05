Sky du Mont: Der Gentleman-Mime Stand: 20.05.2022 00:01 Uhr Sein richtiger, vollständiger Name ist Marco Claudio Cayetano Neven du Mont. Aber man kennt ihn unter dem Vornamen Sky. Heute wird der Schauspieler 75 Jahre alt.

von Jochen Lambernd

"Schuld" an dem Spitznamen ist sein Bruder. Der versteht als Kind den Namen falsch und setzt vor die Abkürzung Cay ein "S". Fortan wird Cayetano nur noch Sky genannt. Eigentlich wollen seine Eltern - ein Deutscher und eine Engländerin - ihn nach der Geburt Kai nennen, aber das ist damals in Argentinien nicht gestattet. Dorthin ist du Monts Vater, ein bekannter Verleger, vor den Nazis geflohen. Nur spanische Namen sind damals erlaubt. Deshalb erhält der kleine Junge nach seiner Geburt am 20. Mai 1947 den "Kompromissnamen". Als Sky vier Jahre alt ist, trennen sich die Eltern. 1952 geht es zurück nach Europa. Sky du Mont kommt daher schon früh viel in der Welt herum. Er wächst in München, London und der Schweiz auf.

Jahrelanger Bösewicht

Seine Mutter möchte, dass er "Diplomat oder irgendetwas Schickimickimäßiges" wird, erzählt er der "Zeit" 2017. Aber der Sohn hat andere Pläne: "Ich war schon revoluzzerhaft drauf." Als sich du Mont in Deutschland als Komparse verdingt, fragt ihn der Regisseur Fritz Umgelter, ob er denn Schauspieler sei. Selbstverständlich, antwortet Letzterer, verschafft sich eiligst eine Schauspielausbildung (1969 bis 1971) und wird in seiner ersten Rolle als Bösewicht besetzt. "Das werden Sie jetzt jahrelang tun", soll Umgelter schon vor dem Dreh gesagt haben. Du Mont tut das lächelnd ab und spielt anschließend jahrelang genau das - den Bösewicht. Bei seinen rekordverdächtigen 21 Auftritten in "Derrick"-Episoden darf er zunächst noch als Opfer auf der kalten Straße liegen, um dann später häufig als Mörder gestellt zu werden. Auch bei "Der Kommissar" und "Der Alte" ist der Mann mit der samtigen Stimme ein gern gesehener Darsteller.

Allerdings verfolgen den Schauspieler auch Klischees: Vom unwiderstehlichen Herzensbrecher, vom blasierten Beau und schönen Schurken ist die Rede. "Ich habe versucht, so manche Frau zu erobern. Und ich bin grandios gescheitert", sagt er der "Zeit". Inzwischen sei sein Image anders: "Durch Interviews und Talkshows haben die Leute gesehen, dass ich nicht das Arschloch bin, das sie zu sehen glaubten."

Mit vielen Top-Stars gedreht

Sein Kinodebüt gibt der Schauspieler 1976 mit dem Heimatfilm "Das Schweigen im Walde". Seine englische Mutter und die Jahre in London eröffnen ihm aber auch Hollywood. Im selben Jahr kommt auch sein erster US-Film "The Boys from Brazil" (mit Gregory Peck) in die Kinos. Es folgen "Avalanche Express" (1979; mit Lee Marvin und Maximilian Schell) und "Lion of the Desert" (1980). Dazwischen spielt du Mont in Wolfgang Liebeneiners "Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand" (1979) den Hans von Selbitz.

Auch in den USA bekannt

In den 1980er-Jahren wirkt du Mont in 59 Folgen in der US-amerikanischen Krankenhausserie "General Hospital", spielt preisgekrönt den Claus Schenk Graf von Stauffenberg ("War and Rememberance") und muss Weltstar Nicole Kidman vor einer Kuss-Szene für "Eyes Wide Shut" (1999) von Regisseur Stanley Kubrick auf ihre unangenehme Knoblauchfahne hinweisen. Dennoch ist der Film laut du Mont für ihn eine "Sternstunde".

Eigenen Aussagen zufolge werden ihm die Rollen James Bond und Dracula angeboten - fast zeitgleich. Du Mont sagt für Dracula ab und wird als 007 nicht genommen - weil er damals zu jung ist, vermutet er.

Riesenerfolg mit "Der Schuh des Manitu"

In Deutschland spielt Sky du Mont in der Komödie "Otto - Der Film" (1985) mit, die in den Kinos ein echter Kassenschlager ist. Seine Rolle: Ernesto, ein angeblicher Jetset-Millionär, der sich als abgebrannter Hochstapler entpuppt. Aber erst später kommt sein komödiantisches Talent viel stärker zum Tragen: In der Westernkomödie "Der Schuh des Manitu" (2001) von Michael "Bully" Herbig übernimmt er zwar wieder die Rolle des klassischen Bösewichts, aber der Gentleman-Verbrecher Santa Maria stellt einen Meilenstein in seiner Karriere dar, wie du Mont selbst sagt. Für diese Rolle wird er mit dem Bambi und dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet.

"Jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los." Sky du Mont als Santa Maria in "Der Schuh des Manitu"

Auch im nächsten Streifen von Herbig ist du Mont wieder dabei. In "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" (2004) spielt er den Herzog William, den Letzten. Auch dieser Film ist in Deutschland sehr erfolgreich. Für beide Rollen bekommt Sky du Mont wieder einen Bambi und den Deutschen Comedypreis. Ebenfalls 2004 glänzt er neben Hape Kerkeling in "Samba in Mettmann". 2010 steht er wieder mit Otto Waalkes vor der Kamera - in "Otto's Eleven". Bis auf den "kleinen Dicken" geht für den Wahlhamburger fast jede Rolle. Auch die des Conférenciers in der Bühnen-Neufassung der "Rocky Horror Show", mit der er auf Tournee geht. 2013 dreht du Mont in einer Nebenrolle die Komödie "Buddy" zusammen mit Herbig. 2014 steht er für "Fünf Freunde 3", "Die Schlikkerfrauen" und "Die drei Federn" vor der Kamera, 2016 für "Ein Sommer auf Sizilien" und eine Verfilmung des Buches "Wind aus West mit staken Böen" der Autorin Dora Heldt. 2017 ist er erneut in Herbigs Team, dieses Mal für "Die Bullyparade - der Film".

Immer wieder wirkt Sky du Mont auch in bissig-frechen Beiträgen des NDR Satiremagazins Extra 3 mit. Es mache ihm Spaß, "Dinge zu machen, die völlig untypisch sind", sagt er 2011 der "Rheinischen Post".

Arbeit als Moderator und Sprecher

Von 2000 bis 2001 ist er Moderator des VIP-Journals "Sky Lights" im Südwestrundfunk. Von Mai 2016 an moderiert du Mont die Mystery-Serie "Haunted - Seelen ohne Frieden" des Privatsenders TLC. Dabei geht es um angeblich paranormale Aktivitäten. Außerdem ist du Mont als Sprecher in Werbespots und Kinotrailer zu sehen und zu hören. Bei Kabel 1 macht er Programmansagen. Seine markante Stimme kommt auch in Hörspielen von "Die drei ???" und "Die drei ??? Kids" zum Einsatz.

Große Liebe zur Musik, zur Literatur und zum Fußball

Sky du Mont sagt in einem NDR Interview, er sei mit klassischer Musik aufgewachsen. "Heute ist Pop und Klassik mein Geschmack, Klassik aus Deutschland und Österreich, Pop aus England und den USA." Er höre viel Musik - zu Hause und unterwegs. "Nur in Konzerte gehe ich nicht so gerne, da viele Leute besonders bei den ruhigen Stellen Hustenanfälle bekommen."

Der Schauspieler betätigt sich auch als Schriftsteller. 2003 veröffentlicht er sein erstes Buch mit dem Titel "Prinz und Paparazzi". Der Society-Roman ist ein Krimi, der auch mit Witz daherkommt und verfilmt wird. Es folgen fünf weitere Romane sowie das Kinderbuch "Sophies Weihnacht". Sein bisher letzter Roman "Jung sterben ist auch keine Lösung" erscheint 2018.

Auch der Fußball in Hamburg hat es dem vielseitig interessierten Mann mit den silbergrauen Haaren angetan. "Der HSV hat die besten Fans in ganz Deutschland", sagt er 2021 im Podcast "Herz.Schlag.Verein" der "Hamburger Morgenpost". "Sie gehen durch sämtliche Enttäuschungen mit. Das finde ich schon toll, das ist sehr wichtig." Ebensolche Sympathien hegt er für das "coole" Stadion auf St. Pauli. "Da ist ein wirklich gemischtes Publikum - Nadelstreifen und Bierflasche. Das finde ich einfach klasse, das gefällt mir", sagt du Mont, der sich aufgrund seiner vielen Jahre in München aber dann doch als FC-Bayern-Fan versteht.

Du Mont ist sozial und politisch engagiert

Aufgrund seiner vielen internationalen Wohnorte sieht sich Sky du Mont selbst als Europäer. Er ist sozial wie politisch engagiert und setzt sich unter anderem für die Tierschutzorganisation PETA, die Felix Burda Stiftung und die Kinderhilfsorganisation World Vision ein. Auch an Wohltätigkeitsveranstaltungen nimmt er gern teil - wie etwa der NDR Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland".

Außerdem ist du Mont jahrelang Mitglied der FDP. Im Wahlkampf zur Bürgerschaftswahl in Hamburg 2008 spielt er in einem Wahlwerbespot mit. Anfang 2018 tritt er aus der Partei aus, weil sie - zu seinem Unverständnis - in die Opposition geht und er aufgrund seiner politischen Tätigkeit persönlich beleidigt wird, wie die "Ruhr-Nachrichten" berichten.

Vier Mal verheiratet - vier Mal geschieden

Du Mont heiratet im Jahr 2000 zum vierten Mal. Seine Frau wird die 29 Jahre jüngere Mirja Becker. Mitte Juli 2016 gibt das Paar seine Trennung bekannt, 2017 erfolgt die Scheidung. Am Ende ist der Altersunterschied, der Sky du Mont laut "Bild-Zeitung" immer "große Bauchschmerzen" bereitet, ein Grund für das Ehe-Aus: "Man lebt in verschiedenen Lebenszyklen. Sky möchte es sich inzwischen lieber daheim gemütlich machen, ich möchte noch viel erleben", sagt Mirja. Beide haben zwei Kinder: Tochter Tara und Sohn Fayn. Auch nach der Trennung pflegen beide ein gutes Verhältnis zueinander und sind immer noch freundschaftlich miteinander verbunden.

Zuvor ist du Mont bereits mit Helga Lehner, Diane Stolojan und Cosima von Borsody verheiratet gewesen - allesamt Schauspielerinnen. Aus der Ehe mit Stolojan hat der Sky du Mont einen Sohn namens Justin. "Warum habe ich mehrmals geheiratet? Womöglich, weil ich immer eine Familie gesucht habe, die ich nie hatte", sagt er der "Zeit". "Ich kann jede Trennung erklären. Genauso weiß ich bei jeder Frau, warum ich sie geliebt habe." Gerüchte besagen zwischenzeitlich, dass du Mont und die Hamburger Kabarettistin Christine Schütze ein Paar seien. Doch beide dementieren diese Aussage. Sie treten gelegentlich gemeinsam auf und verstehen sich gut.

Du Mont lebt in Hamburg in einem Elbvorort.

