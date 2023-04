"Sissi": Trilogie mit Romy Schneider zu Ostern im NDR Fernsehen Stand: 06.04.2023 16:00 Uhr Erstmals seit 20 Jahren laufen die Klassiker mit Romy Schneider um die österreichische Kaiserin Sissi zu Ostern im NDR: "Sissi", "Sissi, die junge Kaiserin" und "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin".

Die drei Nostalgie-Klassiker aus Österreich aus den 50er-Jahren von Regisseur Ernst Marischka mit Sissi und ihrem "Franzl" waren Sprungbrett für die Karriere von Romy Schneider und Karlheinz Böhm. Die Produktionen gehören zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Spielfilmen der Kinogeschichte.

Ungebrochene Faszination an der Kaiserin Österreichs: Mythos und Ikone Sisi

Für viele ist Romy Schneider die einzig wahre "Sisi". Der Mythos der Kaiserin Elisabeth von Österreich bleibt lebendig, vielschichtig und bringt - als Film, Serie und in Romanen - immer wieder neue Interpretationen hervor. In der ARD läuft aktuell der 45-minütige Dokumentarfilm "Mythos Sissi", der diese ungebrochene Faszination an der Ikone beleuchtet.

Darin kommt etwa die preisgekrönte Schauspielerin Vicky Krieps zu Wort, die "Sisi" in "Corsage" von Regisseurin Marie Kreutzer gespielt hat und, natürlich, in Archivaufnahmen, Romy Schneider selbst, die zeitlebens über das prägende Image der süßen Sisi unglücklich war. 2022 jährte sich Schneiders 40. Todestag.

Aktuell im Kino läuft gerade ein Film der in Hamburg geborenen Regisseurin Frauke Finsterwalder um die Freundschaft der Regentin Österreichs mit einer ihrer Hofdamen: "Sisi & Ich" mit Susanne Wolff und Sandra Hüller.

Sisi und ihr Franzl: Sendetermine der Klassiker mit Romy Schneider zu Ostern im NDR Fernsehen

Am Ostersonntag, 9. April, läuft nun ab 18 Uhr "Sissi" von 1956. Darin wählt Kaiser Franz Joseph von Österreich die junge bayerische Prinzessin Sissi zur Braut. Der Film von 1955 von Ernst Marischka basiert auf dem in zwei Teilen erschienenen Roman von Marie Blank-Eismann von 1952. Uraufführung war am 21. Dezember 1995 in Wien, nur einen Tag später kam er ins deutsche Kino.

Aufgrund des großen Erfolges von "Sisi" drehte Marischka 1956 und 1957 zwei weitere Teile: "Sissi, die junge Kaiserin" und "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin". In Teil zwei leidet die Kaiserin unter den Regeln des Hofprotokolls. Doch sie bleibt an Kaiser Franz Josephs Seite. Teil drei zeigt, wie Sissi sich an der Seite Franz Josephs zu einer Herrscherin mit diplomatischem Geschick entwickelt hat. Doch sie erkrankt schwer.

