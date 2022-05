Serientipps für die Mediatheken von ARD, ZDF und Arte im Mai Stand: 06.05.2022 12:37 Uhr Viele Serien konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums. Diese drei aus den Mediatheken von ARD, Arte und ZDF haben ein ungewöhnliches Setting. Beitrag anhören 4 Min

von Melanie von Bismarck

Eine pensionierte Literaturprofessorin auf Mörderjagd in "Harry Wild", ein Milliardär, der Menschen glücklich machen will, in "Die Glücksspieler und ein skuriller Rückeroberungsversuch in "Let's stalk about Ex". Diese drei Serien bringen Sie zum Lachen, berühren aber auch das Herz.

"Harry Wild": EIne Rentnerin auf Mörderjagd in Dublin

Eigentlich will sich Literaturprofessorin Harriet zur Ruhe setzen.

"Was werden Sie im Ruhestand mit sich anfangen - Keine Ahnung. Dinge tun, für die nie Zeit war.

Endlich mal den Dachboden aufräumen. Ein bisschen gärtnern" Dialog aus "Harry Wild"

Doch es kommt anders. Harriet, genannt Harry, mischt sich fortan ungebeten in die Polizeiarbeit ihres Sohnes ein. Der ist Kommissar und als Harry zufällig die Akte seines neuen Falls durchblättert, fällt der belesenen Rentnerin sofort etwas ins Auge: Das ganze Geschehen weist verblüffende Ähnlichkeiten mit einem Theaterstück aus der Zeit Shakespeares auf. Da sich der Sohn mit Händen und Füßen gegen die Einmischung der Mutter wehrt, forscht Harry auf eigene Faust weiter, unterstützt vom jungen Straßenräuber Fergus. Acht Folgen lang ermittelt das ungleiche Duo in der unterhaltsamen irisch-britischen Serie mit Witz und Tempo. "Harry Wild - Mörderjagd in Dublin" ist ein Jahr lang in der ZDF Mediathek abrufbar.

"Die Glücksspieler" - verträumte Miniserie in ARD Mediathek

"Lieber Weihnachtsmann, kannst du nicht mal kommen. Mama und Papa sollen sich nicht immer streiten", schreibt Sami auf seinen Wunschzettel. Dieser geht per Luftballon auf die Reise und landet im Garten des Milliardärs Herzinger. Nach vier gescheiterten Ehen lebt dieser allein mit seinem Butler in einem großen Haus. Nun will er anderen Gutes tun. Die Ausgangsidee der Miniserie "Die Glücksspieler" klingt märchenhaft, und wie ein modernes Märchen geht es auch weiter. Über Samis Wunschzettel trifft Herzinger auf drei Paare, denen er ein kurioses Angebot unterbreitet.

"Wenn Sie sich ein Jahr bemühen, glücklicher zu werden, was ja sicher mit Kosten verbunden ist, gibt es für jeden von Ihnen eine Aufwandsentschädigung"

"Habe ich das jetzt richtig verstanden: Sie zahlen uns, wenn wir glücklicher werden?"

"Nein, Ich belohne den Versuch. Es reicht vollkommen, wenn Sie sich Mühe geben." Dialog aus "Die Glücksspieler"

Jedem Paar winkt eine Million. Trotz aller Bedenken lassen sich alle auf das Angebot ein. Die leicht verträumte Miniserie "Die Glücksspieler" zaubert keine Patentrezepte aus dem Ärmel. Der Straßenreiniger, die Anwältin, der verhaltensgestörte Mathematiker, der Musiker - ihre Sorgen und Ängste, Ihre Unzulänglichkeiten und ihren Selbstbetrug rückt die Serie humorvoll und nachdenklich in ein versöhnliches Licht, ohne zu verurteilen. Alle Folgen stehen bis Ende Oktober in der ARD Mediathek.

"Let's stalk about Ex" - Amüsante Webserie in der Arte Mediathek

Die erfrischend lustige französische Web-Serie "Let's stalk about Ex" erzählt in zehnminütigen Folgen von dem jungen Bertrand, der in Zeiten von Facebook, Tinder und Skype seiner Ex-Freundin Magalie nachtrauert. Bertrand wird ungewollt zum Abenteurer, als ihn Magalie vor die Tür setzt und er zufällig bei seinem Nachbarn Gus landet. Gus betreibt ein recht spezielles Hobby: Er hat sich in alle Überwachungskameras und Webcams des Hauses gehackt. "Es ist ja nur zur Sicherheit. Für den Fall, dass jemandem etwas passiert. Ist ne Berufskrankheit. Bin beim Militär."

Auch Magalies Webcam hat Gus angezapft: "Man muss schon ein verdammter Perverser sein, um so was zu machen. Glauben Sie, Sie können meine Freundin einfach so ausspionieren?" Bertrands Aufregung ist nur von kurzer Dauer, denn schnell erkennt er, dass ihm die Kamera einen strategischen Vorteil bei der Zurückeroberung seiner Freundin verschafft.

"Was macht sie denn da."

"Sie raucht."

"Aber Magalie raucht doch gar nicht"

"Doch, seit zwei Jahren" Dialog aus "Let's stalk about Ex"

In der zweiten Staffel wendet sich das Blatt. Bertrand hat tatsächlich eine neue Freundin, und nun ist Magalie am Zug. Die ersten beiden Staffeln von "Let‘s stalk about Ex" stehen noch bis 2024 in der Arte-Mediathek.

