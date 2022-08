Serienstart "House of the Dragon": Viele Drachen und viel Blut Stand: 22.08.2022 07:53 Uhr Fans der Serie "Game of Thrones" fiebern diesem Tag wohl entgegen: Heute startet in Deutschland mit "House of the Dragon" die nächste Serie, die sich Schriftsteller George R.R. Martin ausgedacht hat und die ebenfalls im "Game of Thrones"-Universum spielt. Beitrag anhören 2 Min

von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles

"Game of Thrones" ist eine Serie, die Rekorde geschrieben hat: Fast 20 Millionen Menschen schauten allein das Finale der acht Staffeln umfassenden Fantasy-Saga. In weiten Teilen der Welt ist das märchenhafte Action-Spektakel, das sich um den Kampf um den eisernen Thron der sieben Königreiche von Westeros dreht, ein Erfolg gewesen.

Das passierte 170 Jahre vor "Game of Thrones"

An diesem Erfolg will nun auch "House of the Dragon" anknüpfen, ein Prequel, also eine Vorgeschichte. In dieser erfährt der Zuschauer, was sich rund 170 Jahre vor den Kämpfen der nordischen Stark-Familie gegen die noblen Lannisters abgespielt hat, bevor zombiehafte Winterwesen über eine Mauer aus Eis kletterten und vor allem, was die Verwandtschaft von "Khaleesi" Daenerys Targaryen so getrieben hat, die umtriebige Prinzessin, die drei Drachen ihr Eigen nannte und nun ja - Spoiler-Alarm! - nicht auf dem Thron landete, sondern von ihrem Liebsten, Jon Snow getötet wurde.

Wer wird der Nachfolger des Königs?

Gleich in der ersten Folge wird klar: auch "House of the Dragon" knüpft in Sachen Brutalität und Spektakel an "Game of Thrones" an. Es wird nicht gespart an abgehackten Gliedmaßen und abgeschlagenen Köpfen, und ebenfalls geht es vor allem um eine Frage: Wer wird der Nachfolger des Königs?

Die Gefahr der Wiederholung besteht also. George R.R. Martin, der Autor der Saga, der bei der Verfilmung Mitspracherecht genießt, ist allerdings zuversichtlich, dass Fans und Neu-Zuschauern genug geboten wird, um auch diese Vorerzählung wertzuschätzen.

Mindestens vier weitere Prequels und Sequels geplant

Ob es in der Serie neue und sympathische Charaktere gibt, die an Personen wie Tyrion Lannister oder Jon Snow anknüpfen können, bleibt abzuwarten - zumindest scheint man darauf zu hoffen, dass die Fans weiter hungrig nach allem aus der Welt um Drachen, Schnee und Feuer sind. Mindestens vier weitere Prequels und Sequels soll es noch geben.

Weitere Informationen Diese Filme kommen in der zweiten Jahreshälfte 2022 ins Kino Die zweite Jahreshälfte bietet Mystery mit Harry Styles, eine Komödie mit George Clooney und Julia Roberts und Horror von Jordan Peele. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 22.08.2022 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm