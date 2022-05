Serien in der ARD Mediathek: Tipps für den Sommer Stand: 18.05.2022 15:50 Uhr Eine True Crime-Serie um Serienmord aus Deutschland, ein modernes Märchen und die Aufarbeitung der Nachwendezeit: In der ARD Mediathek lassen sich viele außergewöhnliche Serien finden. Beitrag anhören 4 Min

Viele Serien konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums. Hier eine aktuelle Auswahl aus der ARD Mediathek.

"Schwarzer Schatten": True Crime-Serie um Serienmord aus Deutschland in ARD Mediathek

4 Folgen à circa 45 Minuten

Genre: True Crime

Bis mindestens Ende Oktober in der ARD-Mediathek

Der Krankenpfleger Niels Högel ist mutmaßlich der größte Serienmörder der Bundesrepublik. Mindestens 85 Menschen hat er umgebracht, die Ermittler gehen allerdings von einer weit höheren Opferzahl aus. Aber wieso konnte Högel so lange unbehelligt töten? Kollegen und Kolleginnen hatten schon früh das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt: "Sie hat gleich in der ersten Vernehmung gesagt, das kommt ihr vor wie ein Feuerwehrmann, der den Brand selber legt, um als Erster beim Löschen da zu sein." Die vierteilige True-Crime-Serie "Schwarzer Schatten" will die Frage beantworten, wie dieser Serienmord überhaupt möglich war. Anders als in vielen vergleichbaren Formaten stehen zu Beginn vor allem die Opfer im Mittelpunkt: "Mein Vater hat immer darauf gepocht, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Er war auf jeden Fall ein sehr engagierter Mensch und hat sich für viele Interessen eingesetzt, er war auch in der Lokalpolitik unterwegs."

In der Serie "Schwarzer Schatten" kommen frühere Kolleginnen und Kollegen Högels, Ermittler und Angehörige der Opfer zu Wort. Es zeigt sich, dass sowohl die Verantwortlichen bei der Justiz als auch in den Krankenhäusern massiv versagt haben: "Sie haben den größten Serienmörder der Welt im eigenen Klinikum. Und was machen die? Nichts!"

"Die Glücksspieler": Verträumte Miniserie in ARD Mediathek

6 Folgen à circa 45 Minuten

Komödie

Bis mindestens Ende Oktober in der ARD Mediathek

"Lieber Weihnachtsmann, kannst du nicht mal kommen. Mama und Papa sollen sich nicht immer streiten", schreibt Sami auf seinen Wunschzettel. Dieser geht per Luftballon auf die Reise und landet im Garten des Milliardärs Herzinger. Nach vier gescheiterten Ehen lebt dieser allein mit seinem Butler in einem großen Haus. Nun will er anderen Gutes tun. Die Ausgangsidee der Miniserie "Die Glücksspieler" klingt märchenhaft, und wie ein modernes Märchen geht es auch weiter. Über Samis Wunschzettel trifft Herzinger auf drei Paare, denen er ein kurioses Angebot unterbreitet.

"Wenn Sie sich ein Jahr bemühen, glücklicher zu werden, was ja sicher mit Kosten verbunden ist, gibt es für jeden von Ihnen eine Aufwandsentschädigung"

"Habe ich das jetzt richtig verstanden: Sie zahlen uns, wenn wir glücklicher werden?"

"Nein, Ich belohne den Versuch. Es reicht vollkommen, wenn Sie sich Mühe geben.""Die Glücksspieler" (ARD Mediathek) "Die Glücksspieler" (ARD Mediathek)

Jedem Paar winkt eine Million. Trotz aller Bedenken lassen sich alle auf das Angebot ein. Die leicht verträumte Miniserie "Die Glücksspieler" zaubert keine Patentrezepte aus dem Ärmel. Der Straßenreiniger, die Anwältin, der verhaltensgestörte Mathematiker, der Musiker - ihre Sorgen und Ängste, Ihre Unzulänglichkeiten und ihren Selbstbetrug rückt die Serie humorvoll und nachdenklich in ein versöhnliches Licht, ohne zu verurteilen.

"Zerv": Ost und West treffen aufeinander

6 Folgen à circa 45 Minuten

Genre: Krimi

Bis mindestens 22. August in der ARD Mediathek

Kurz nach der Wiedervereinigung wird die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, genannt "Zerv", gegründet, die das Unrecht in der DDR aufarbeiten soll. Die sechs Folgen zeigen die Zerv als wuseligen Haufen schluffiger Beamter: motiviert, aber desorientiert. Denn viele Taten drohen bereits zu verjähren. Dabei treffen nicht nur auf staatlicher Ebene zwei Welten aufeinander. Eine Kriminalkommissarin aus dem Osten (Nadja Uhl) und ein Wirtschaftspolizist aus dem Westen (Fabian Hinrichs) sind im Dauerclinch. Spannung, Romantik, Humor, persönliche Verstrickung und Zeitkolorit kommen bei der Zusammenarbeit nicht zu kurz.

"Hannah goes wild" - NDR Dokuserie mit Tierärztin aus Hannover in Namibia

6 Folgen à circa 20 Minuten

Genre: Doku-Serie über Artenschutz

bis Februar 2023 in der ARD Mediathek

Hannah Emde ist Tierärztin und Artenschützerin aus Leidenschaft. Die 29-Jährige ist seit Jahren in den Regenwäldern dieser Welt unterwegs. In Namibia trifft sie Menschen, die sich für Artenvielfalt einsetzen. Das Land hat nicht nur seltene Tierarten zu bieten, sondern kämpft auch mit Problemen wie Klimawandel und Wilderei. Auf ihrer Reise erfährt Hannah viel über den Zustand der Natur, die Ursachen der Zerstörung und mögliche Lösungsansätze. In der packenden NDR Dokuserie mit vielen persönlichen magischen Momenten in der Wildnis geht Emde auch den Fragen nach Sinn und Unsinn der Trophäenjagd nach.

"Das Begräbnis" - Impro-Comedy Serie im Ersten mit Charly Hübner

6 Folgen à circa 40 Minuten

Genre: Komödie

Bis Juli 2022 in der ARD Mediathek

Ein Dorf in Mecklenburg. Die Beerdigung des Patriarchen und Sanitärunternehmers Wolf-Dieter Meurer bringt endlich wieder alle zusammen: Familie, Angehörige, Freunde. Im erfüllten Leben des Patriarchen ist "viel passiert". Es ist das erste Familientreffen seit Jahrzehnten. Die Ereignisse, die dadurch ins Rollen kommen, erzählt die Serie "Das Begräbnis", und zwar in jeder Folge aus Sicht einer anderen Person, angefangen mit Mario - gespielt von Charly Hübner - einem der Söhne des Toten.

"Satire in Serie": Browser Ballett macht eigene Sitcom

8 Folgen à ca 30 Minuten

Genre: Sitcom

alle Folgen bis 30. Oktober 2022 in der ARD Mediathek

Das Browser Ballett um den Autor, Schauspieler und Blogger Christian Brandes - besser bekannt als Schlecky Silberstein - erfreute sich großer Beliebtheit. Sogar einen Grimme-Preis gab es schon. Nun meldet sich das Erfolgsformat mit der Sitcom "Satire in Serie" zurück. Darin geht es um den Alltag zweier Late-Night-Hosts. Dargestellt von Schlecky Silberstein und Luise von Finckh. Schlecky Silberstein stürzt sich derartig in die Arbeit, dass er darüber hinaus ausreichend Stress mit seine vernachlässigten Familie bekommt. Stressfaktor Nummer zwei ist die überambitionierte Co-Moderatorin Luise Starck, die sich und die Show zu etwas Größerem berufen fühlt. Schlecky und Co. parodieren das TV-Show-Geschäft exzellent. Mal lädt die Serie zum lauthals Lachen ein, dann wieder zum Schmunzeln. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Die Folgen stehen bis April 2022 in der ARD Mediathek.

Impro-Serie "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück"

6 Folgen à ca 45 Minuten (Deutschland 2020)

Genre: Impro-Serie

alle Folgen bis 22. Oktober 2022 in der ARD Mediathek

Eine "normale" Paartherapie hält Klaus Kranitz (Jan Georg Schütte) nur für teure Trennungsbegleitung. Sein Selfmade-Ansatz verspricht den schnellen Erfolg. Er bringt stockende Zweisamkeit wieder zum Laufen - in wenigen Sitzungen und mit Geld-zurück-Garantie! Um die Beziehungen seiner Kundschaft zu reparieren, ist dem unkonventionellen Paartherapeuten keine Wahrheit zu direkt und kein Mittel zu abwegig. Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte, zugleich Regisseur und Co-Autor, verkörpert brillant den ebenso raffinierten wie abgründigen Titelhelden der sechsteiligen Serie. Das exzellent besetzte Ensemble nutzte die spielerische Freiheit des Impro-Formats, um die Besonderheiten und Absurditäten ihrer ungewöhnlichen Charaktere spontan vor laufender Kamera zu entwickeln. Als Vorlage diente das erfolgreiche ARD-Hörspiel "Paartherapeut Klaus Kranitz - Bei Trennung Geld zurück". Alle Folgen stehen seit bis Oktober 2022 in der ARD Mediathek.

"Sound of Germany": Olli Schulz auf Deutschlandreise

3 Folgen à 45 Minuten (Deutschland 2020)

Genre: Doku

unbegrenzte Verweildauer - alle Folgen bleiben in der Mediathek

Die dreiteilige Dokuserie "Sound of Germany" will eine schlichte und spannende Frage stellen: Wie klingt die Gesellschaft in Deutschland? Was erzählt die Musik der so unterschiedlichen Menschen über ihre Wünsche, Ängste, ihre Wut und ihre Geschichten? Olli Schulz geht dafür mit Fragen im Gitarrenkoffer auf eine Deutschland-Reise. Und besucht Menschen in den Wohnzimmern und Proberäumen des Landes und auf die Straße. Welche Menschen füllen diese Orte mit Leben? Wie klingen Seemannsheime, welche Musik hören Menschen, die auf der Straße leben? Welche Musik entsteht, wenn eine Gruppe Jugendlicher in der Provinz ihrer Wut über Rassismus Luft macht? Und welchen Stellenwert haben Lieder für eine LKW-Fahrerin, die Tage und Wochen auf der Autobahn verbringt? Olli Schulz spricht mit feministischen Rapperinnen über ihre Texte und deren Wirkung. Besucht ein Seemannsheim, um bei Shantys über das Alter und die Sehnsucht zu sprechen. Und er erlebt bei einem Techno-Event, warum diese Musik gerade jetzt so wichtig ist für junge Menschen. "Sound of Germany" öffnet den Blick für eine neue Perspektive auf Deutschlands Gesellschaft, die vielleicht schon lange nicht mehr so facettenreich war - mit viel Musik, Humor, Offenheit und dem Eigensinn, der Olli Schulz ausmacht.

