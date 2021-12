Serien in der ARD Mediathek: Tipps für den Winter Stand: 03.12.2021 18:42 Uhr In der ARD Mediathek lassen sich viele Serien finden. Ob Thriller, Drama, Doku oder Komödie - die ARD Mediathek bietet für jeden Serienfan etwas.

Viele Serien konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums. Hier eine aktuelle Auswahl aus der ARD Mediathek.

"Call My Agent": Jean Reno und Sigourney Weaver in französischer Agentur-Serie in ARD Mediathek

Vier Staffeln à 6 Kapitel

Folgenlänge ca. 60 Minuten, FSK ab 6 Jahren

Genre: Komödie, bis 3. Januar 2022 in ARD Mediathek

Machtspiele und Intrigen gehören zum Alltag in der (fiktiven) Pariser Schauspiel-Agentur ASK, in der auch schon mal Quentin Tarantino Cécile de France eine Absage erteilt, weil er sie für zu alt hält. Jeder Tag ist wie ein Drahtseilakt für die Agenten Mathias (Thibault de Montalembert), Gabriel (Grégory Montel), Andrea (Camille Cottin) und Arlette (Liliane Rovère) bei der Betreuung ihrer berühmten, aber auch schwierigen Kunden.

Dazu gehören Cécile De France, Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Jean Dujardin, Nathalie Baye, Sigourney Weaver, Jean Reno, Christopher Lambert und viel andere französische und internationale Stars, die sich natürlich immer selbst spielen. Und in der Agentur gehen die Intrigen untereinander - wer luchst wem einen Star ab? - auch ab. Eine charmante Serie, genau das Richtige für lange Winterabende. Die vier Staffeln (synchronisiert und in Originalfassung) sind zum Teil bis zum 3. Januar 2022 in der ARD Mediathek zu finden.

Weitere Informationen Call My Agent in der ARD Mediathek In vier Staffeln der Serie geht es um Abenteuer und Intrigen mit echten Promis wie Jean Reno in einer fiktiven französischen Schauspiel-Agentur. Bis 3. Januar 2022. extern

Dänische Krimi-Miniserie "Snow Angels- Spuren im Schnee" in ARD Mediathek

6 Folgen à 55 Minuten

Genre: Krimi, FSK 12

Bis zum 20. Dezember in der ARD Mediathek

Draußen tobt ein Schneesturm und drinnen weckt ein kleines Mädchen seine Mutter, die alles andere als ausgeschlafen wirkt: "Wo ist Lukas? Hast du ihn ins Wohnzimmer gebracht? Wo hast du ihn hingelegt? Und wo ist Papa schon wieder? - Ich weiß nicht ..." Lukas ist der fünf Wochen alte Sohn von Jenni und Salle, ihrem Freund, der auch verschwunden ist. Jenni nimmt Schlaftabletten und kann sich daher an nichts erinnern, als die Polizei sie zum Verschwinden ihres Sohnes befragt: "Es könnte also sein, dass Sale neben ihnen geschlafen hat und dann heute Morgen ganz früh Lukas mitgenommen hat, ohne dass Sie aufgewacht sind?"

Die "Vikings"-Darstellerin Josefin Asplund spielt die sichtlich überforderte Mutter Jenni mit großer Intensität. Der Kriminalfall um das Verschwinden ihres Sohnes ist das Zentrum der schwedisch-dänischen Miniserie "Snow Angels- Spuren im Schnee", die gleichzeitig die Themen Kinderwunsch und gesellschaftliche Verantwortung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Melancholische Kost für kalte Winterabende, bis 20. Dezember 2021 in der ARD-Mediathek.

Weitere Informationen Snow Angels - Spuren im Schnee in der ARD Mediathek In der sechsteiligen dänischen Krimi-Serie geht es ein verschwundenes Kind - und Kinderwunsch. Online bis 20. Dezember 2021 extern

"White Sands": Dänische Undercover-Serie

8 Folgen à 45 Minuten

Genre: Krimi

bis 12. Dezember in der ARD Mediathek

Vor einem Jahr wurde der deutsche Tourist Sebastian Pfeiffer im dänischen Urlaubsort Hvide Sande ermordet - die Untersuchungen der ansässigen Polizei verliefen im Sande. Nun nehmen die dänische Undercoveragentin Helene Falck (Marie Bach Hansen) und der deutsche Kriminalpolizist Thomas Beckmann (Carsten Bjørnlund) im Küstenort verdeckte Ermittlungen auf. Das ungleiche Duo soll als Pärchen getarnt an die Informationen gelangen, die offizielle Wege bisher nicht zu Tage fördern konnten. Denn die Bewohner des Ortes halten zusammen, hier kennt jeder jeden. Von Anfang werden Helene und Thomas argwöhnisch beäugt und müssen sich ins Zeug legen, um glaubhaft ein Liebespaar zu mimen.

Weitere Informationen White Sands - Strand der Geheimnisse in der ARD Mediathek In der achtteiligen Serie ermitteln eine dänische Agentin und ein deutscher Kriminalpolizist im Küstenort Hvide Sande. extern

"Satire in Serie": Browser Ballett macht eigene Sitcom

8 Folgen à ca 30 Minuten

Genre: Sitcom

alle Folgen bis 30. Oktober 2022 in der ARD Mediathek

Das Browser Ballett um den Autor, Schauspieler und Blogger Christian Brandes - besser bekannt als Schlecky Silberstein - erfreute sich großer Beliebtheit. Sogar einen Grimme-Preis gab es schon. Nun meldet sich das Erfolgsformat mit der Sitcom "Satire in Serie" zurück. Darin geht es um den Alltag zweier Late-Night-Hosts. Dargestellt von Schlecky Silberstein und Luise von Finckh. Schlecky Silberstein stürzt sich derartig in die Arbeit, dass er darüber hinaus ausreichend Stress mit seine vernachlässigten Familie bekommt. Stressfaktor Nummer zwei ist die überambitionierte Co-Moderatorin Luise Starck, die sich und die Show zu etwas Größerem berufen fühlt. Schlecky und Co. parodieren das TV-Show-Geschäft exzellent. Mal lädt die Serie zum lauthals Lachen ein, dann wieder zum Schmunzeln. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Die Folgen stehen bis April 2022 in der ARD Mediathek.

Impro-Serie "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück"

6 Folgen à ca 45 Minuten (Deutschland 2020)

Genre: Impro-Serie

alle Folgen bis 22. Oktober 2022 in der ARD Mediathek

Eine "normale" Paartherapie hält Klaus Kranitz (Jan Georg Schütte) nur für teure Trennungsbegleitung. Sein Selfmade-Ansatz verspricht den schnellen Erfolg. Er bringt stockende Zweisamkeit wieder zum Laufen - in wenigen Sitzungen und mit Geld-zurück-Garantie! Um die Beziehungen seiner Kundschaft zu reparieren, ist dem unkonventionellen Paartherapeuten keine Wahrheit zu direkt und kein Mittel zu abwegig. Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte, zugleich Regisseur und Co-Autor, verkörpert brillant den ebenso raffinierten wie abgründigen Titelhelden der sechsteiligen Serie. Das exzellent besetzte Ensemble nutzte die spielerische Freiheit des Impro-Formats, um die Besonderheiten und Absurditäten ihrer ungewöhnlichen Charaktere spontan vor laufender Kamera zu entwickeln. Als Vorlage diente das erfolgreiche ARD-Hörspiel "Paartherapeut Klaus Kranitz - Bei Trennung Geld zurück". Alle Folgen stehen seit bis Oktober 2022 in der ARD Mediathek.

Weitere Informationen "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" in der ARD Mediathek In der sechsteiligen Impro-Serie dreht sich alles um den Selfmade-Paartherapeuten Kranitz und seine unkonventionelle Art. extern

"Sound of Germany": Olli Schulz auf Deutschlandreise

3 Folgen à 45 Minuten (Deutschland 2020)

Genre: Doku

unbegrenzte Verweildauer - alle Folgen bleiben in der Mediathek

Die dreiteilige Dokuserie "Sound of Germany" will eine schlichte und spannende Frage stellen: Wie klingt die Gesellschaft in Deutschland? Was erzählt die Musik der so unterschiedlichen Menschen über ihre Wünsche, Ängste, ihre Wut und ihre Geschichten? Olli Schulz geht dafür mit Fragen im Gitarrenkoffer auf eine Deutschland-Reise. Und besucht Menschen in den Wohnzimmern und Proberäumen des Landes und auf die Straße. Welche Menschen füllen diese Orte mit Leben? Wie klingen Seemannsheime, welche Musik hören Menschen, die auf der Straße leben? Welche Musik entsteht, wenn eine Gruppe Jugendlicher in der Provinz ihrer Wut über Rassismus Luft macht? Und welchen Stellenwert haben Lieder für eine LKW-Fahrerin, die Tage und Wochen auf der Autobahn verbringt? Olli Schulz spricht mit feministischen Rapperinnen über ihre Texte und deren Wirkung. Besucht ein Seemannsheim, um bei Shantys über das Alter und die Sehnsucht zu sprechen. Und er erlebt bei einem Techno-Event, warum diese Musik gerade jetzt so wichtig ist für junge Menschen. "Sound of Germany" öffnet den Blick für eine neue Perspektive auf Deutschlands Gesellschaft, die vielleicht schon lange nicht mehr so facettenreich war - mit viel Musik, Humor, Offenheit und dem Eigensinn, der Olli Schulz ausmacht.

Weitere Informationen Sound of Germany in der ARD Mediathek Olli Schulz macht sich auf zu einem musikalischen Roadtript durch Deutschalnd. Dreiteilige Dokuserie mit Olli Schulz extern

"Tina Mobil": Sozialkritik mit Berliner Schnauze und viel Humor

6 Folgen à 45 Minuten (Deutschland 2020)

Genre: Dramödie

alle Folgen bis zum 14. März 2022 in der ARD-Mediathek.

Nach 20 Jahren verliert Tina ihren Job in einer Bäckerei.

"Raus hier, du bist gekündigt, fristlos" - "Ach, ich dachte, Sklaven kann man bloß verkoofen" Zitat aus "Tina mobil"

So leicht lässt sich die Berliner Kodderschnauze jedoch nicht unterkriegen. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern macht sich als fahrende Backwarenverkäuferin selbstständig:

"Und dat soll funktionieren?" - "Sie backen die besten Schrippen, ich bin die beste Verkäuferin weit und breit" Zitat aus "Tina mobil"

"Tina mobil“ lebt von einer Tina mit Herz und Schnauze, die von Gabriele Maria Schmeide überragend verkörpert wird. Witz, Frechheit und Optimismus sind ansteckend. Die Serie "Tina mobil" macht einfach gute Laune. Man folgt Tina gerne auf ihren Weg in die Selbstständigkeit, der nicht ganz den Konventionen entspricht. Die sechsteilige Serie steht bis zum 14. März 2022 in der ARD-Mediathek.

Weitere Informationen "Tina mobil" in der ARD Mediathek Gabriela Maria Schmeide spielt die alleinerziehende Mutter mit viel Herz und Berliner Schnauze. extern

"All You Need": Boy-meets-Boy-Serie in der ARD Mediathek

5 Folgen à 25 Minuten (Deutschland, ARD, 2021)

Genre: Dramedy

alle Folgen bis zum 24. Februrar 2022 in der ARD Mediathek

Die große Liebe, ein geplatzter Lebenstraum und ein Schuldenberg - es sind universelle Themen, die die neue Serie "All You Need" behandelt. Vince schleppt Robbie in einem Club ab, beide haben einvernehmlich Sex und eigentlich würde es dann heißen - "Danke, Tschüss, kein Frühstück". Aber Vince sehnt sich mit jeder Faser seines Körpers nach einer Beziehung. Wie bei jeder Hollywoodproduktion wird auch bei "All You Need" die Suche nach Mr. Perfekt erzählt: witzig, dramatisch und sexy. Ihren Charme zieht die Serie aus seinen authentischen Figuren mit sympathischem Charakter. Deren Probleme sich nicht an der sexuellen Ausrichtung orientieren, sondern ganz allgemeingültigen von dem Wunsch nach Anerkennung erzählen.

Weitere Informationen Serie "All You Need" in der ARD Mediathek Die Dramedy-Serie "All You Need" steht bis zum 7. November in der ARD Mediathek. extern

"Charité Intensiv": Die harten Schicksale hinter den abstrakten Zahlen

4 Folgen à 35 Minuten (Deutschland, rbb, 2021)

Genre: Doku

alle Folgen bis zum 1. April 2022 in der ARD Mediathek

Auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemiewelle haben Autor Carl Giesrstorfer und sein Team den Alltag auf der Intensiv-Station 43 in der Berliner Charité begleitet. Die Doku-Serie zeigt, wie das Team täglich an die Grenzen dessen stößt, was der Mensch verkraften vermag. Dabei werden für den Zuschauer die Schicksale sichtbar, die hinter den in der Berichterstattung sonst so abstrakten Todeszahlen stecken: Eine Mutter, die Abschied von ihrer 28-jährigen Tochter nehmen muss, eine verzweifelte Familie mit zwei jungen Kindern, dessen Vater die Covid-19-Erkrankung nicht überlebt hat. Neben traumatischen Erlebnissen und Leid zeigt die Doku aber auch Szenen großer Humanität und wie sich das Team der Intensivstation immer wieder an Erfolgserlebnissen festklammert. Die Doku-Reihe kommt dabei ohne Erzähler aus - stattdessen kommen neben Angehörigen und Patienten vor allem die zu Wort, die auf der Intensivstation in der ersten Reihe gegen die Pandemie kämpfen.

Weitere Informationen "Charité intensiv" in der ARD Mediathek Die vierteilige Doku-Reihe steht bis April 2022 in der ARD Mediathek. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 04.12.2021 | 10:55 Uhr