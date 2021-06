Tragik, Komik, Romanverfilmung: Neue Serien in der ARD Mediathek Stand: 09.06.2021 17:34 Uhr In der ARD Mediathek lassen sich viele spannende Serien finden - neben Komödien, wie der schwäbischen Krimiserie "Spätzle arrabbiata", auch die Romanverfilmung des Bestellers "Der Überläufer" von Siegfried Lenz.

Viele Serien konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums. Hier eine aktuelle Auswahl aus der ARD Mediathek mit neuen Produktionen und alten Perlen.

"Der Überläufer" - Siegfried-Lenz-Verfilmung in der ARD Mediathek

Nach dem Tod Siegfried Lenz' im Jahr 2014 fand sich in seinem Nachlass ein Manuskript aus dem Jahr 1951: Die Geschichte eines jungen Wehrmachtsoldaten, der die Fronten wechselt. 2015 wurde das Buch "Der Überläufer" posthum veröffentlicht. Regisseur Florian Gallenberger hat den Bestseller 2020 im Auftrag des NDR in vier Teilen verfilmt. Die Verfilmung des Bestsellers von Siegfried Lenz wirft aktuelle Fragen auf: Was ist wichtiger, Pflicht oder Gewissen? Was bedeuten Freundschaft und Liebe in einer aus den Fugen geratenen Welt? Die Handlung: 1944, im letzten Kriegssommer, macht sich der Wehrmachtsoldat Walter Proska (Jannis Niewöhner) aus Lyck in Masuren auf den Weg vom Heimaturlaub zurück an die Ostfront. Im Zug begegnet er der jungen Polin Wanda (Malgorzata Mikolajcazk), die im Waggon eine Bombe deponiert. Proska kann die Sprengladung beseitigen, doch wenig später fährt der Zug auf eine von Partisanen gelegte Mine und explodiert. Proska überlebt, befreit sich aus den Trümmern und wird von einem Trupp deutscher Soldaten aufgegriffen. Die Mini-Serie ist in der ARD Mediathek noch bis zum 28. November 2021 zu sehen.

"All You Need": Boy-meets-Boy-Serie in der ARD Mediathek

5 Folgen à 25 Minuten (Deutschland, ARD, 2021)

Genre: Dramedy

alle Folgen bis zum 7. November in der ARD Mediathek

Die große Liebe, ein geplatzter Lebenstraum und ein Schuldenberg - es sind universelle Themen, die die neue Serie "All You Need" behandelt. Vince schleppt Robbie in einem Club ab, beide haben einvernehmlich Sex und eigentlich würde es dann heißen - "Danke, Tschüss, kein Frühstück". Aber Vince sehnt sich mit jeder Faser seines Körpers nach einer Beziehung. Wie bei jeder Hollywoodproduktion wird auch bei "All You Need" die Suche nach Mr. Perfekt erzählt: witzig, dramatisch und sexy. Ihren Charme zieht die Serie aus seinen authentischen Figuren mit sympathischem Charakter. Deren Probleme sich nicht an der sexuellen Ausrichtung orientieren, sondern ganz allgemeingültigen von dem Wunsch nach Anerkennung erzählen.

"Spätzle arrabbiata" bis zum 20. Oktober in ARD Mediathek

6 Folgen à 45 Minuten (Deutschland, SWR, 2020)

Genre: schwäbische Dramedy oder Krimi-Komödie

alle Folgen bis zum 20. Oktober in ARD Mediathek

Luca (Giovanni Funiati) kehrt zurück ins heimatliche Aschberg. Dort betreibt seine Familie eine Pizzeria. Aber die gibt es nur noch pro forma, denn Mama und Bruder Pippo haben ein anderes Geschäftsfeld übernommen: "Unsere Pizzeria wäscht Geld für die Mafia". Die Bürgermeisterin von Aschberg hat ebenfalls Geschäftsinteressen, die den Methoden der Mafia nicht unähnlich sind. Die Serie "Spätzle arrabiata" mit Giovanni Funiati und Adam Bousdoukos spielt die Klischee-Klaviatur perfekt aus. Denn klar: Das schwäbische Dorf ist der Mafia locker gewachsen. Kein Überflieger, sondern gut gemachte Unterhaltung zum Sich-treiben-lassen.

"Charité Intensiv": Die harten Schicksale hinter den abstrakten Zahlen

4 Folgen à 35 Minuten (Deutschland, rbb, 2021)

Genre: Doku

alle Folgen bis zum 1. April 2022 in der ARD Mediathek

Auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemiewelle haben Autor Carl Giesrstorfer und sein Team den Alltag auf der Intensiv-Station 43 in der Berliner Charité begleitet. Die Doku-Serie zeigt, wie das Team täglich an die Grenzen dessen stößt, was der Mensch verkraften vermag. Dabei werden für den Zuschauer die Schicksale sichtbar, die hinter den in der Berichterstattung sonst so abstrakten Todeszahlen stecken: Eine Mutter, die Abschied von ihrer 28-jährigen Tochter nehmen muss, eine verzweifelte Familie mit zwei jungen Kindern, dessen Vater die Covid-19-Erkrankung nicht überlebt hat. Neben traumatischen Erlebnissen und Leid zeigt die Doku aber auch Szenen großer Humanität und wie sich das Team der Intensivstation immer wieder an Erfolgserlebnissen festklammert. Die Doku-Reihe kommt dabei ohne Erzähler aus - stattdessen kommen neben Angehörigen und Patienten vor allem die zu Wort, die auf der Intensivstation in der ersten Reihe gegen die Pandemie kämpfen.

"Kosmonaut Nr. 1": Der erste Mensch im All

5 Folgen à 25 Minuten (MDR, 2021)

Genre: Dokuserie

alle Folgen sind bis zum 11. April 2022 in der ARD Mediathek

Am 12. April 1961 fliegt Juri Gagarin mit der Wostok 1 als erster Mensch in den Weltraum. Zum 60. Jubiläum hat der MDR eine Dokureihe produziert, die einen Blick hinter die Kulissen der sowjetischen Weltraummission wirft. Die Vorbereitung für den Start Gagarins in Baikonur verliefen so geheim, dass die Öffentlichkeit erst vom Flug Gagarins erfährt, als dieser schon unterwegs ist. Autor Martin Hübner widmet sich seit vielen Jahren engagiert der Geschichte der Luft- und Raumfahrt und hat zahlreiche Interviews mit Mitarbeitern des sowjetischen Weltraumprogramms geführt. Viele noch lebende oder erst vor kurzem verstorbene Konstrukteure der Wostok-Raumschiffe sowie Teilnehmer aus dem Kosmonauten-Programm kommen zu Wort. Sergej Chruschtschow, Sohn des damaligen Regierungschefs Nikita Chruschtschow, gibt Einblicke in den sowjetischen Machtapparat. Die Doku schildert aber nicht nur den ersten Flug ins All, sondern auch die Probleme Gagarins mit dem daraus folgenden Weltruhm sowie dessen mysteriösen Tod bei einem Flugzeugabsturz wenige Jahre später.

