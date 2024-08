Serie "Powerplay" - Staffel 2 kommt in ARD Mediathek Stand: 14.08.2024 12:00 Uhr Die norwegisch-deutsche Politik-Comedy-Serie "Powerplay - Smart Girls Go for President" steht in der ARD Mediathek - und ab dem 16. August folgt Staffel 2 der Serie. Die erste Staffel erzählt vom Aufstieg einer unterschätzten Frau zur ersten norwegischen Ministerpräsidentin, die zweite vom Machterhalt mit allen Mitteln.

Staffel 1 der preisgekrönten Serie über Gro Harlem Brundtlands Aufstieg zur Ministerpräsidentin lief Anfang des Jahres im NDR Fernsehen und ist noch in der ARD Mediathek zu finden. Die Folgen acht bis zwölf der zweiten Staffel sind dort ab dem 16. August zu sehen.

Weitere Informationen Serie "Powerplay II - Smart Girls Go For President" - Alle Infos Während die Regierung um sie herum implodiert, wird die idealistische Politikerin Gro Harlem Brundtland ins Zentrum der Macht befördert. mehr

Inhalt der Staffel 1: Aufstieg der Ärztin Gro Harlem Brundtland zur norwegischen First Lady

Inspiriert von der Wahrheit, Lügen und miesen Erinnerungen erzählt die in Cannes ausgezeichnete Serie vom unglaublichen Aufstieg einer engagierten Ärztin an die Spitze der Macht. Im Oslo der 1970er-Jahre entbrennt ein gnadenloser Poker um die Macht, nachdem der Ministerpräsident überraschend zurücktritt.

Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten - Reiulf Steen - ein skrupelloser linker Idealist und sein Gegner - der bodenständige Odvar Nordli - einigen sich darauf, dass eine Frau gefunden werden muss. Die engagierte Ärztin Gro Harlem Brundtland ist ein beliebtes Parteimitglied, harmlos und leicht zu platzieren auf dem Schachbrett der politischen Seilschaften. Doch sie haben nicht mit Gro gerechnet, die sich unaufhaltsam nach vorne spielt und ihre Gegner Schritt für Schritt souverän erledigt. Ihr Name: Gro Harlem Brundtland.

Inhalt der Staffel 2: Machterhalt mit allen Mitteln

Oslo 1981: Während die Regierung um sie herum implodiert, wird die idealistische Politikerin Gro Harlem Brundtland ins Zentrum der Macht befördert - in der laufenden Legislaturperiode wird sie zur ersten Ministerpräsidentin Norwegens. Sie ist die jüngste Person, die jemals das Land angeführt hat. Doch 1981 erweist sich als Schicksalsjahr - nicht nur für Gro. Der Parteivorsitzende Reiulf Steen fühlt seinen Einfluss in der Partei schwinden und tritt als Parteivorsitzender zurück. Gro folgt ihm nach, ihr wichtigster Gegner ist jetzt der Anführer der Konservativen Partei: Kåre Willoch. Kåre versucht, sie in zwei legendären TV-Duellen mit chauvinistischen Überlegensheitstaktiken bloßzustellen.

Auch außerhalb des politischen Parketts gerät die Ministerpräsidentin unter Druck: Die Samis - die norwegischen Ureinwohner - kämpfen mit einem Hungerstreik gegen die Verdrängung ihrer Lebensräume. Gros Familie wird attackiert und ein Nilpferd macht die Straßen von Oslo unsicher. Es gibt viel zu tun für die unerfahrene Landesmutter. Gro verfügt über wenig politischen Instinkt und keine männlichen Seilschaften. Wird es ihr gelingen, die Partei aus der Krise zu führen und das Land auf sich zu vereinen?

Die Sendetermine der zweiten Staffel im NDR Fernsehen Im NDR Fernsehen immer mittwochs:

21. August ab 0.00 Uhr

Samis und Zimtschnecken (Folge 7)

Auf zum letzten Gefecht! (Folge 8)



28. August ab 23.45 Uhr

Utøya - Insel der Jugend(Folge 9)

First Man Arne-Olav (Folge 10)



4. September ab 23.30 Uhr

Ein Nilpferd in Trondheim (Folge 11)

Keine Macht für Niemand (Folge 12)



Hintergrund der Serie "Powerplay"

In den 1970er-Jahren findet Gro Harlem Brundtland sich als Kämpferin für selbstbestimmte Abtreibungen inmitten einer implodierenden Regierung wieder. Ministerpräsident Trygve Bratteli gibt 1974 in einem Interview bekannt, dass er amtsmüde sei, und bringt damit zwei Politiker in die Nähe der Macht, die sich mit ihren Intrigen versuchen, gegenseitig auf Kreuz zu legen: Reiulf Steen ist ein linker Idealist, dem jedes Mittel recht ist, auch eine gezielte Abhöraktion seines Kontrahenten Odvar Nordli. Der bodenständige Nordli ist phlegmatisch und ängstlich, aber zumindest ein verlässlicher Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten. Da beide erkennen, dass sie allein nicht genug Sympathien beim norwegischen Volk haben, suchen sie nach einer Frau als Ministerin für das Amt für Umwelt. Sie werden fündig bei Gro Harlem Brundtland.

Besetzung und Stab der Serie "Powerplay" Schauspieler:

Gro Harlem Brundtland (Kathrine Thorborg Johansen)

Jens Stoltenberg (Sjur Vatne Brean)

Reiulf Stehen (Jan Gunnar Røise)

Odvar Nordli (Anders Baasmo)

Arvid Engen (Trond Espen Seim) und andere Headautor: Johan Fasting

Drehbuch: Kristin Grue, Silje Storstein

Regie: Yngvild Sve Flikke, André Chocron, Elle Márjá Eira : Johan Fasting: Kristin Grue, Silje Storstein: Yngvild Sve Flikke, André Chocron, Elle Márjá Eira

Merkel und Brundtland: Viele Analogien

Neben Angela Merkel gilt Gro Harlem Brundtland bis heute als eine der bedeutendsten Staatslenkerinnen Europas. Die biografischen Parallelen zwischen beiden Politiker*innen sind verblüffend: Beide sind Naturwissenschaftlerinnen und als Pragmatikerinnen bekannt. Beide wurden in ihren Anfängen chronisch unterschätzt, während sie unaufhaltsam ihre eitlen männlichen Konkurrenten aus dem Weg räumten. Die Analogie zum Aufstieg der ewigen Kanzlerin Angela Merkel war einer der Gründe, sich an dieser inzwischen mehrfach preisgekrönten Koproduktion zu beteiligen.

Auszeichnungen in Cannes und beim Prix Europa

Die 2023 in Cannes und beim Prix Europa in Berlin ausgezeichnete Serie erzählt von politischen Seilschaften zwischen gestern und morgen: eine mit brillanten Stilmitteln und umgesetzte Polit-Comedy über den unglaublichen Aufstieg einer Frau an die Macht. Und die Geschichte geht immer noch weiter! Erst vor wenigen Wochen wurde Gro Brundtland, die heute 84 Jahre alt ist, in den Stadtrat von Oslo gewählt.

Die sechsteilige Reihe der Staffel 1 steht seit dem 29. Dezember 2023 für 12 Monate in der ARD Mediathek zur Verfügung. Staffel 2 steht ab dem 16. August 2024 für 12 Monate in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: Film im NDR | 21.08.2024 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm