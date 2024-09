"Seconds - In den Trümmern der Katastrophe" in ARD Mediathek Stand: 08.09.2024 09:28 Uhr In der deutsch-finnischen Serie "Seconds" trifft Spannung auf emotionales Drama und kriminalistische Ermittlungen. In den sechs Folgen werden individuelle, soziale und politische Perspektiven aufgezeigt.

Die sechs Folgen mit jeweils 50 Minuten stehen seit 7. September für ein Jahr in der ARD Mediathek zur Verfügung. Am 21. und 28. September werden je drei Folgen der deutsch-finnischen Serie im NDR Fernsehen ausgestrahlt.

Katastrophendrama in der Mediathek

Marita Kaila (Leena Pöysti) ist Leiterin eines Unfallermittlungs-Teams: Was passiert in den Sekunden vor und während eines Unfalls und warum? Als bei einem Zugunglück auf einem Rangierbahnhof eine mysteriöse Explosion über sechzig Menschen das Leben kostet, begibt sie sich mit ihrem Team in den Trümmern auf die Suche nach der Ursache für die Katastrophe. Das Team muss die Explosion unter großem öffentlichem Druck schnellstmöglich aufklären: War es menschliches oder technisches Versagen? Oder hat hier jemand den Tod so vieler Menschen in Kauf genommen oder gar gezielt herbeigeführt? Was die Angelegenheit erschwert: Marita bewahrt ein verhängnisvolles Geheimnis.

Die in Finnland und Estland gedrehte Serie "Seconds" ist auf drei Staffeln angelegt. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel, an der der NDR wieder als Koproduzent beteiligt ist, beginnen voraussichtlich Anfang September 2024 in Finnland.

Weitere Informationen Das Unfallermittlungs-Team der Drama-Serie Die wichtigsten Figuren der sechsteiligen deutsch-finnischen Drama-Serie "Sconds - In den Trümmern der Katastrophe". mehr

Dieses Thema im Programm: Film im NDR | 21.09.2024 | 23:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm Krimis