Schauspiellegende Helmut Berger gestorben Stand: 18.05.2023 14:51 Uhr Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren in Salzburg, wie seine Agentur mitteilte.

"Voller Trauer müssen wir das Ableben von Schauspiellegende Helmut Berger mitteilen, der heute um 4 Uhr morgens friedlich, aber dennoch unerwartet, in seiner Heimatstadt Salzburg, kurz vor seinem 79. Geburtstag entschlafen ist", heißt es auf der Internetseite von Bergers Agentur.

Der italienische Star-Regisseur Luchino Visconti galt als Bergers Mentor

Im Jahr 1964 arbeitete Berger als Filmstatist in Rom, ehe ihn der berühmte und 38 Jahre ältere Regisseur Luchino Visconti, sein späterer Lebensgefährte, entdeckte. Seine größten Erfolge feierte Helmut Berger in den 1960er- und 1970er-Jahren. Der Österreicher glänzte in Filmen von Visconti. So verschaffte ihm sein Auftritt im deutsch-italienischen Spielfilm "Die Verdammten" 1969 den internationalen Durchbruch.

Helmut Berger: "Je ne regrette rien!

In den folgenden Jahren ließ Bergers schauspielerisches Engagement nach und er machte eher mit Auftritten in Talkshows von sich reden. Auf der Webseite seiner Agentur wird der Schauspieler nun folgendermaßen zitiert: "Ich habe drei Leben gelebt. Und das in 4 Sprachen! Je ne regrette rien!"

