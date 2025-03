Schauspielerin Peggy Parnass ist tot Stand: 12.03.2025 11:42 Uhr Die deutsch-schwedische Schauspielerin und Autorin Peggy Parnass ist tot. Nach NDR-Informationen starb sie am Mittwoch Morgen im Alter von 97 Jahren.

Mit Peggy Parnass ist eine Kämpferin für die Gerechtigkeit gestorben. In Hamburg galt sie als "heimliche Königin" des Stadtteils St. Georg und Ikone der Schwulenbewegung. Als Journalistin, Autorin und Publizistin setzte sie sich immer wieder für die Rechte von Minderheiten ein.

Parnass wurde am 11. Oktober 1927 in Hamburg geboren. Ihre Eltern waren jüdischer Herkunft und wurden von den Nationalsozialisten im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Parnass und ihr Bruder kamen mit einem Kindertransport nach Schweden und lebten dort in Waisenhäusern und Pflegefamilien, bevor ein Onkel in England sie kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs aufnahm. Peggy ging später zurück nach Schweden und wurde schwedische Staatsbürgerin.

Bewegtes Leben: Gerichtsreporterin, Schauspielerin, Autorin

Sie studierte in Stockholm, London, Hamburg und Paris und arbeitete als Sprachlehrerin, Filmkritikerin, Kolumnistin und Dolmetscherin für die Kriminalpolizei. Als Gerichtsreporterin begleitete sie zurück in Deutschland die NS-Prozesse. Außerdem schrieb Parnass Bücher, trat als Sängerin in Theatern auf und spielte in zahlreichen Filmen mit.

Parnass war eine Ikone für Rechte von Minderheiten

Solidarität und Respekt waren Peggy Parnass ein zentrales Anliegen. In Hamburg fühlte sie sich der Schwulen-Szene besonders verbunden, wurde durch ihr Engagement und Auftreten zu einer Ikone für die Rechte von Minderheiten. Wichtig war ihr stets ihre Unabhängigkeit. "Ich will mich nicht unterordnen, kann mich nicht unterordnen", sagt sie einmal in einem Interview. "Ich wüsste auch nicht wozu, ich könnte keinen Chef ertragen."

Zuletzt lebte Parnass in einer Seniorenresidenz im Hamburger Stadtteil St. Georg. Nun ist sie mit 97 Jahren gestorben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher Theater Romane Spielfilm