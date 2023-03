Schauspieler Robert Gallinowski ist tot: Harte Figuren, weiches Herz Stand: 29.03.2023 22:36 Uhr Der Schauspieler Robert Gallinowski ist tot, das bestätigte seine Agentin der "dpa". Der 53-Jährige war vor allem durch Fernsehfilme bekannt. In den 90er-Jahren spielte er am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg.

Als harter Kerl oder Bösewicht trat Robert Gallinowski häufig vor die Kamera. Etwa im Film "Nackt unter Wölfen", wo er den SS-Hauptsturmführer Robert Kluttig verkörperte. Einem breiteren Publikum ist er vor allem durch seine Auftritte in Fernsehserien wie "Polizeiruf 110", "Wilsberg" oder "Der Alte" bekannt. In der Folge "Wegwerfmädchen" des "Tatorts" aus Hannover spielte er 2012 den Chef einer kriminellen Rockerbande, gegen die Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ermittelt.

In den 90er-Jahren am Deutschen Schauspielhaus

Begonnen hatte Gallinowski seine Schauspielkarriere an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin - unter anderem bei der Schauspielerin Angela Winkler. Nach kurzer Zeit am Theater Bonn ging er 1996 ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. Dort verkörperte er unter anderem den Edgar im Shakespeare-Stück "König Lear".

In "Maß für Maß" und "Clockwork Orange" spielte er unter der Regie der heutigen Intendantin Karin Beier. Nach drei Jahren in der Hansestadt wurde er 1999 Ensemble-Mitglied am Deutschen Theater in Berlin und arbeitete unter anderem mit Dimiter Gotscheff, Thomas Langhoff und Peter Zadek zusammen.

Gallinowski ein vielseitiger Künstler

Gallinowski war nicht nur Schauspieler, sondern ein Multitalent. Er malte, nahm Hörspiele auf und schrieb Gedichte. "Der Schauspielerberuf als solches wäre mir zu wenig", sagte er 2012 einmal im Interview mit dem rbb. Damals brachte Gallinowski auch einen Lyrikband mit dem Titel "Zwischen Herz und Schlag" heraus.

"Manchmal musst du deinen Mut zusammennehmen, um das Leben zu verändern. Aber es lohnt sich, denn du kannst etwas Großartiges erschaffen." "Zwischen Herz und Schlag" - Robert Gallinowski

Seine Gedichte trug er auch bei Lesungen vor. Für viele Leute seien die harten Kerle und die weiche Lyrik ein Widerspruch: "Darin besteht der Reiz des Berufes, dass man die Rollen wechselt", so Gallinowski.

Todesursache von Robert Gallinowski noch unbekannt

Robert Gallinowski war bis 2016 mit der Schauspielerin und Hörspielsprecherin Dagmar Manzel verheiratet. Auf der Homepage seiner Agentur wurde nach seinem Tod ein Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers veröffentlicht. Zu lesen war "Ach, Robert (1969 -2023), Du wirst fehlen". Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

