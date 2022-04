Schauspieler Michael Degen gestorben Stand: 12.04.2022 14:00 Uhr Michael Degen war ein Zeitzeuge, ein Mahner aber vor allem auch ein wunderbarer Schauspieler. Ein selbstbewusster Allrounder. Als Kind überlebte er den Holocaust. Nun ist er 90-jährig gestorben.

von Daniel Kaiser / Jens Büchsenmann

Der Schauspieler Michael Degen ist tot. Der 90-Jährige starb am Samstag in Hamburg, wie der Rowohlt-Verlag am Dienstag in Berlin mitteilte. Der gebürtige Chemnitzer hat in zahlreichen Produktionen an deutschen und österreichischen Bühnen gespielt und ist auch dem Fernsehpublikum wohl bekannt. Degen hat immer wieder in Krimi-Serien wie "Derrick" oder "Der Alte" mitgewirkt, er war in Rosamunde Pilcher-Verfilmungen zu sehen und in Donna Leons "Commissario Brunetti"-Geschichten.

Als Kind überlebte Michael Degen den Holocaust in Berliner Verstecken. In seinen Rollen lotete der Schauspieler das Komische wie das Dramatische aus. Er spielte Hamlet, Hitler, Holocaust-Überlebende - und den Chef von Commissario Brunetti. Degen war der Grand Seigneur des deutschen Schauspiels. Millionen kennen ihnen aus dem Fernsehen - aus Krimis oder von den Drombuschs. Auch in Hamburg war er zu Hause.

Michael Degen lebte zuletzt in Hamburg

Michael Degen lebte mit seiner dritten Frau in Hamburg. Vier Kinder hatte er aus den vorangegangenen Ehen, wobei er sich erst spät einer Verantwortung gestellt hattet, die er als vielbeschäftigter Schauspieler nicht immer wahrnehmen konnte. "Ich war zu viel von zu Hause weg - das hat mir auch mein Sohn, mein jüngstes Kind vorgeworfen", sagte Degen. "Wir haben uns nun endlich ausgesprochen - mit all den Vorwürfen, die er gegen mich losließ, musste ich klarkommen."

"Familienbande": Drama des ungeliebten Sohnes literarisch verarbeitet

Die Vorwürfe ließen ihn nicht los. Schon lange beschäftigte er sich mit Thomas Mann. In einer Buddenbrooks-Verfilmung hatte Degen einst den Arzt und Charmeur Dr. Martin Sanders gespielt. Jahre später setzte der Schauspieler das Leben von Michael Mann, dem jüngsten Sohn von Thomas Mann, als Roman um. In seinem Buch "Familienbande" fand er eine eigene Sprache für das Drama des ungeliebten Sohns. Den strengen Vater und Patriarchen nannten die Kinder Pielein.

"Pielein ließ sich auf dem Stuhl nieder und betrachtete seinen Jüngsten ohne Sympathie. Seine sonst so kühlen grauen Augen hatten eine dunkle Färbung angenommen, und seine Finger zupften an seinem makellos gepflegten Schnurrbart." Auszug aus "Familienbande"

"Nicht alle waren Mörder": Degen verarbeitet eigene Kindheit

Michael Degens eigene Kindheit war von der Verfolgung, dem Leben im Untergrund und der späteren Emigration nach Israel geprägt. "Ich war ein Kind. Mein Vater war seit zwei Jahren tot, ist im KZ gestorben - so blieben meine Mutter und ich allein", erinnerte sich der Schauspieler einst in einer Fernsehtalkshow. "Irgendwie haben wir es dann geschafft. Wir hatten Freude und Bekannte, die uns in Lauben untergebracht haben. Wir hatten wenig zu essen, haben im Winter gefroren, aber wir lebten." Im Buch "Nicht alle waren Mörder", das später auch für die ARD verfilmt wurde, schilderte er seine Kindheit in Berlin.

Verarbeitung über die Kunst

Für Michael Degen waren diese Erinnerungen ein Bewusstseinsprozess - wohlgemerkt erst nach der künstlerischen Verarbeitung - nachdem sie als Buch und als Film ihre Wirkung gezeigt hatten. "Damals wurde mir erst bewusst, wie ich bis dahin gelebt hatte, aber erst nach dem Buch, nicht nachdem was ich als junger Mensch erlebt hatte."

Degen hatte da schon als Soldat in Israel gedient und in Tel Aviv Theater gespielt. Aus Liebe zur Muttersprache zog es ihn zurück nach Deutschland. Er spielte in München, Salzburg und Hamburg, arbeitete mit Regisseuren wie Bergman, Tabori, Nolte und Chabrol. Man nannte ihn da schon einen "Selbstbewussten Allrounder". Das passte auch zu seinen Rollen im Fernsehen - etwa in "Geschwister Oppermann", "Diese Drombuschs" oder in den Donna-Leon-Krimis, wo er den überforderten Chef von Commissario Brunetti spielte.

