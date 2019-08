Stand: 19.08.2019 16:57 Uhr

Saviano-Verfilmung über Mafiakids in Neapel Paranza - Der Clan der Kinder , Regie: Claudio Giovannesi Vorgestellt von Katja Nicodemus

"Gomorrha" hieß ein vielbeachtetes Buch, das der italienische Autor und Journalist Roberto Saviano über die Mafia schrieb - es führte zu einer ebenfalls viel beachteten Verfilmung durch den Regisseur Matteo Garrone. Nun wurde ein weiteres Saviano-Buch verfilmt: "La Paranza dei Bambini - Der Clan der Kinder" Es ist Savianos erstes fiktionales Werk nach mehreren Recherchebüchern. Die Verfilmung feierte im Wettbewerb der Berlinale 2019 seine Weltpremiere.

Teenager Nicola wird zum Drogendealer in Neapel

Wahrscheinlich sollte eine Mutter stutzig werden, wenn der Sohn das Geld zum Ausgehen nicht annimmt. Besonders in Sanità, einem von der Gomorrha kontrollierten Viertel von Neapel. Der 15-jährige Nicola wird sein Geld bald durchs Drogendealen verdienen. Seine kriminellen Ambitionen gehen noch weiter. Alles beginnt mit der Anbiederung an den örtlichen Mafia-Clan.

In seinem Buch "Der Clan der Kinder" erzählt der italienische Autor und Mafia-Spezialist Roberto Saviano von einer Gruppe Halbwüchsiger, die in Neapel den mächtigen Mafiabossen nacheifern.

Mit dokumentarischer Kamera durch schmale Gassen

Claudio Giovannesis gleichnamiger Film beobachtet seine jugendlichen Figuren mit einer dokumentarischen Kamera, die sich eng an ihre Fersen heftet. Sie zeigt ihre Körper in den engen Gassen so, dass man nicht immer weiß, welcher Arm oder welches Bein nun zu wem gehört. In jugendlichem Überschwang und mit sich langsam hochschaukelnder krimineller Energie wird alles gemeinsam gemacht - und am liebsten zusammen im Sportwarenladen eingekauft.

Ist es Gier, Geltungsbedürfnis, eine fehlende Perspektive fürs Leben? Ist es die Stadt, die für ihre Kinder nur Abrackern oder Arbeitslosigkeit vorsieht? Oder ist es alles zusammen? Unaufhaltsam schlittern Nicola und seine Kumpel in eine mafiöse Karriere hinein. Als sich im örtlichen Gefüge der Clan-Bosse ein Machtvakuum ergibt, beschließen Nicola und sein Freund Agostino zum Angriff überzugehen. Nicola wird, wie all die anderen Jungs seiner Gang, von einem Laiendarsteller gespielt: Francesco Di Napoli. Durch den Dreh an Originalschauplätzen und die unruhige Kamera, entsteht ein gewisses realistisches Flair.

Klare Orientierung an Kinovorbildern

Nicola wird, wie all die anderen Jungs seiner Gang, von einem Laiendarsteller gespielt: Francesco Di Napoli. Durch den Dreh an Originalschauplätzen und die unruhige Kamera, entsteht ein gewisses realistisches Flair. Doch die Geschichte von "Paranza - Der Clan der Kinder" orientiert sich an Kinovorbildern und deren klassischen Stationen: Machtübernahme, erster Mord, das Verprassen des plötzlichen Geldregens, die ersten Rückschläge. So mafiakritisch sich der Film gibt, neigt er doch zu einer gewissen Verklärung. Nicola, die Hauptfigur, wird als Robin-Hood-Nachahmer gezeichnet, der eigentlich nur sein Viertel von den Schutzgelderpressungen befreien will. Ohne Knarre geht halt nichts.

Vor Jahren zeigte die Verfilmung von Roberto Savianos Recherchebuch "Gomorrha" die Trostlosigkeit von jungen Mafiakarrieren. Man folgte halbwüchsigen Aufschneidern, die irgendwann von einem Bagger am Strand vergraben werden. "Paranza - Der Clan der Kinder" kann sich nicht entscheiden: zwischen der Kritik an einer die Jugend verschlingenden Mafia und der Romantisierung der Nachwuchskriminellen, zwischen dokumentarischem Anspruch und fiktionaler Ausschmückung, zwischen Sozialkritik und dem faszinierten Blick auf ein AK47-Gewehr, das von sehr jungen Teenagern am Nationalfeiertag ausprobiert wird.

Paranza - Der Clan der Kinder Genre: Drama Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Italien Zusatzinfo: mit Francesco Di Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea, Alfredo Turitto, Valentina Vannino Regie: Claudio Giovannesi Länge: 112 Min FSK: ab 16 Jahren Kinostart: 22. August 2019

