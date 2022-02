Retro-Welle in Filmen, Büchern und TV Stand: 18.02.2022 10:52 Uhr Auffällig oft werden Film-Storys zur Zeit in die 70er oder 80er Jahre verlegt. Steckt hinter dieser Retro-Welle womöglich die Sehnsucht nach einer Zeit vor Handy und Internet?

von Walli Müller

Es ist eine der schönsten Szenen in "Licorice Pizza". Der Film spielt in den siebziger Jahren. Der 15-jährige Gary wählt auf dem Schnurtelefon im Wohnzimmer - vor aller Ohren - die Nummer seiner Flamme Alana. Als sie dran ist, schweigt er eine Weile und legt dann auf. Sie ruft zurück, macht ebenfalls keinen Mucks - und damit ist alles gesagt.

Nicht ansatzweise wäre eine so intime non-verbale Kommunikation mit Smartphones vorstellbar. Oder schon mal versucht, eine wort- und emojilose Nachricht zu verschicken? Im "Spiegel“-Interview bestätigt Regisseur Anderson, dass er seine Geschichten nicht zufällig in vor-digitalen Zeiten spielen lässt: "Es macht doch viel mehr Spaß, einen Film zu sehen, in dem keine Handys vorkommen. Außerdem ist es einfach nicht so spannend anzusehen, wenn ein Junge sich und sein Geschäft auf YouTube oder Instagram anpreist, als wenn er Flyer vor einer Highschool verteilt."

Bewusste Entscheidung gegen Smartphones und Social Media

Auch Krimis sind immer häufiger "Retro", weil es viel spannender ist, wenn den Mörder nicht jedes Mal das Login in der Funkzelle verrät. Und wenn Bestsellerautor Benedict Wells, der selbst erst 1984 geboren wurde, seinen Jugend-Roman "Hard Land" in die achtziger Jahre vorverlegt, dann ist das ebenfalls eine bewusste Entscheidung gegen Smartphones und Social Media: "Es ist viel schöner für die Erzählung. Weil du dich natürlich viel mehr auf die Figuren konzentrierst. Und mir hat neulich jemand erzählt, wie er in der Jugend mit Freunden ... das war dann so, es war langweilig. Und dann hat einer gesagt: Hey ich hab ein paar Mark, lass uns doch in die Stadt gehen und so ein Videospiel spielen. Und dann sind sie zwei Stunden in die Stadt gegangen, haben fünf Minuten das Spiel gespielt, dann war das Geld alle und sie sind wieder zurück. Da meinte er, das war doch schrecklich. Da meinte ich aber: Nein, eigentlich war das schön! Weil das war produktiv. Man hat den ganzen Tag geredet, auf dem Weg dahin, so ein bisschen wie in 'Stand by me' und hat so die Zeit rumgekriegt zusammen."

"Wetten dass"-Revival war sensationeller Erfolg

Heute: Jeder für sich allein vor seiner Streaming-Serie. Und dann doch eines Samstag-Abends im November wieder alle zusammen vor dem Fernseher. Fast 14 Millionen schauen beim "Wetten dass"-Revival mit Thomas Gottschalk zu. Ein sensationeller Erfolg, der alle überrascht.

Gibt es wirklich so viel Sehnsucht nach dem Programm von gestern? Ja und nein, meint die Medienwissenschaftlerin Karin Schlüter: "Es ist eine Nostalgie gewesen, man konnte ein bisschen zurückkehren, sich entspannen und vielleicht auch abtauchen in eine Welt, die uns damals noch einfacher vorkam. Und dann wieder zurückkehren in die Problemwelt von heute, und ich glaube, dass man das schon regelmäßig braucht, aber nicht mehr als einmal im Jahr."

Nostalgie: ausgelöst durch das Unbehagen an der Gegenwart

Wird genau so gemacht: Gottschalk ist bereits für eine Show in diesem und eine im nächsten Jahr gebucht. Und wer mehr Behagliches aus der Fernseh-Mottenkiste will, kann sich bis dahin mit den Neuauflagen von "Geh aufs Ganze" oder "TV Total" vergnügen. RTL gräbt im Frühjahr gerüchteweise sogar nochmal "Der Preis ist heiß" aus. Und zwar sogar angeblich mit dem Original Moderator Harry Wijnvoord. Der kommt nach 25 Jahren Pause und einem Abstecher ins Dschungel-Camp zurück. Man wird sehen, ob er immer noch überteuerte Staubsauger oder Nudelmaschinen unters Volk bringen will.

Nostalgie, also die Sehnsucht nach der vermeintlich besseren Vergangenheit mit ihren "großartigen" Fernseh-Shows, wird laut Duden "vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöst". Dazu gab es in zwei Pandemie-Jahren nun wahrlich guten Grund. Und obwohl die wenigsten heute auf ihr Smartphone verzichten möchten, war ihre Jugend ohne das Gerät doch viel schöner.

Wer sie im Kino nochmal erleben möchte, sollte sich den 7. Juni vormerken: Da kommt in der Reihe "Best of Cinema" "La Boum - die Fete" wieder auf die Leinwand. Die Teenie-Romanze der Achtziger, garantiert Insta- und TicToc-frei.





