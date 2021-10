Ralph Fiennes über seine Liebe für James-Bond-Romane in der Jugend Stand: 04.10.2021 11:44 Uhr Der Brite Ralph Fiennes las in der Jugend am liebsten Bond-Romane von Ian Fleming. Für künftige James-Bond-Filme hat der Brite, seit 2012 und dem Film "Skyfall" bei Bond-Filmen dabei, einen Herzenswunsch. Beitrag anhören 2 Min

von Patricia Batlle

Seit dem Wochenende ist mit "Keine Zeit zu sterben" (Originaltitel: "No Time to Die") der 25. James-Bond-Film im Kino. Seit 2012 und dem Film "Skyfall" spielt der englische 58-jährige Schauspieler Ralph Fiennes in den Bond-Filmen den Direktor des Geheimdienstes MI6 in der Rolle des "M".

Ralph Fiennes: "Mit 14 las ich am liebsten Ian-Fleming-Romane über James Bond"

Mit 14 las der Brite am liebsten Ian-Fleming-Romane, erzählt Fiennes im Interview mit NDR Kultur: "James Bond hat meine Jugend geprägt: Ich mochte zwar auch die Filme sehr, aber es waren vor allem die Bücher. Mit 13, 14 Jahren war ich im absoluten Ian-Fleming-Lesefieber. Daher bin ich glücklich, bei Bond mitzuspielen." Gleichzeitig gibt er lachend zu bedenken, "die alten Bond-Romane sind heute wohl politisch ziemlich unkorrekt!".

Noch ist nicht bekannt, wer in die Fußstapfen von Daniel Craig tritt, der fünfmal den Agenten 007 mit Lizenz zum Töten verkörpert hat. Fiennes hätte einen Wunsch: "Am liebsten hätte ich einen Bond-Film, der in den 50er-Jahren spielt: sehr noir und tough." (lacht).

"Keine Zeit zu sterben" ist der längste Bond-Film der Reihe - mit unerwarteten Wendungen, giftigen Substanzen, viel Liebe, Action - und dem klaren Hinweis: Es wird weitergehen mit Bond - James Bond.

Daniel Craig erhält eigenen Stern auf dem "Walk of Fame"

Der 53-jährige Bond-Darsteller Daniel Craig soll am Mittwoch seinen eigenen Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" erhalten. Der Brite soll die Plakette am 6. Oktober enthüllen. In den USA läuft das jüngste Bond-Abenteuer erst diese Woche an. Craig sei wie Bond eine "britische kulturelle Ikone", hieß es in einer Mitteilung des "Walk of Fame"-Gremiums.

Sein Stern findet Platz neben dem des Bond-Darstellers Roger Moore und eine originelle Adresse gibt es passend dazu: Die Hollywood Boulevard Nummer 7007.

