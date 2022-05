"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ist Favorit beim Filmpreis Stand: 12.05.2022 12:41 Uhr Die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis sind in Berlin bekannt gegeben worden. Die NDR Koproduktion "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen ist zehnmal nominiert.

Die Tragikomödie "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"ist unter anderem nominiert in den Kategorien bester Film, bester Schnitt, bestes Szenenbild, beste Filmmusik, bestes Maskenbild und beste visuelle Effekt.

Andreas Dresen als bester Regisseur für Deutschen Filmpreis nominiert

Außerdem darf Comedienne und Schauspielerin Meltem Kaptan als beste Hauptdarstellerin auf eine Lola hoffen, Alexander Scheer auf eine Auszeichnung für die beste männliche Nebenrolle. Regisseur Andreas Dresen und Drehbuchautorin Laila Stieler sind ebenfalls im Rennen beim Filmpreis. Mit zehn Nominierungen geht die Produktion als meist nominierter Film ins Rennen um den Deutschen FiIlmpreis.

VORSCHAU: Trailer: Andreas Dresens "Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" (1 Min)

"Lieber Thomas" von Andreas Kleinert mehrfach nominiert

Saskia Rosendahl kann sich im Drama "Niemand ist bei den Kälbern" ebenfalls über eine Nominierung für eine Lola als beste Hauptdarstellerin freuen. Mehrfach im Rennen für den Deutschen Filmpreis ist auch Andreas Kleinerts Hommage an Thomas Brasch: "Lieber Thomas". Der Film ist unter anderem in der Königsklasse bester Film nominiert. Hier dürfen auch die Filme "Contra", Sebastian Meises Drama "Große Freiheit", Pablo Larraíns Drama "Spencer" und Karoline Herfurths Komödie "Wunderschön" auf die Lola hoffen. Die Auszeichnungen werden am 24. Juni in Berlin verliehen.

