Polizeiruf 110: NDR Preview mit Team von "Daniel A." in Rostock

Stand: 25.01.2023 13:35 Uhr

In der Folge Polizeiruf 110 Rostock "Daniel A.", am 19. Februar in das Erste, ermitteln Melly Böwe und Katrin König den Fall einer toten Grundschullehrerin. Gewinnen Sie Tickets für die Preview!