"Die Getriebenen": Drama um Merkels Flüchtlingspolitik Die Getriebenen , Regie: Stephan Wagner Vorgestellt von Silke Lahmann-Lammert

Ein politisches Buch, das sich so spannend wie ein Krimi liest: Dieser Coup ist dem Journalisten Robin Alexander mit "Die Getriebenen" geglückt: Gleich nach seinem Erscheinen im Frühjahr 2017 eroberte das Sachbuch die Bestsellerlisten. Dabei ist das Thema keine leichte Kost: Stück für Stück deckt der Autor auf, was während der Flüchtlingskrise hinter den Kulissen des Polit-Betriebs passierte.

Sachbuch zur Flüchtlingskrise als Thriller verfilmt

Nun haben RBB und NDR den zeithistorischen Stoff verfilmt. Nicht - wie man erwarten könnte - als Dokumentation, sondern als Thriller, mit Imogen Kogge in der Rolle von Kanzlerin Merkel. "Die Getriebenen" ist ein Film, der ein so rasantes Tempo vorlegt, dass man allein vom Zuschauen außer Atem gerät.

"Briefing OSZE-Bericht zehn Minuten zur Ukraine-Krise. Danach Flug nach Brüssel. Beginn Sondergipfel 16 Uhr. Im Jet Abstimmung mit Gabriel zum Stand der Verhandlungen." Angela Merkels Terminplan ist gnadenlos. Vor allem ein Thema steht im Sommer 2015 auf ihrer Agenda: Die Kanzlerin will den Austritt Griechenlands aus der EU verhindern. Ein anderes Problem schiebt die Regierungschefin dafür auf die lange Bank: ihr Gespräch mit de Maizière zur Flüchtlingspolitik.

Sommer 2015: Merkels Flüchtlingspolitik in der Kritik

Aber Hunderttausende, die sich aus Syrien und anderen Krisenregionen auf den Weg nach Europa machen, lassen sich nicht ignorieren. Das weiß auch Wirtschaftsminister Gabriel, der sich 2015 noch Hoffnungen macht, bei der nächsten Bundestagswahl Kanzler zu werden.

"Politik ist ein Machtspiel mit knallharten Regeln", meint Drehbuchautor Florian Oeller, "und Schwächen zu zeigen, die etwas mit der öffentlichen Wahrnehmung der eigenen Handlungen, der eigenen Entscheidungen zu tun haben, kann fatale Konsequenzen haben. Denn sie eröffnet natürlich dem politischen Gegner die Chance, da reinzugrätschen."

Aus einem politischen Sachbuch einen Thriller zu machen, mag ungewöhnlich klingen. Aber Regisseur Stephan Wagner lieferte den Verantwortlichen beim Fernsehen gute Argumente, erinnert sich RBB-Redakteurin Martina Zöllner. "Warum haben eigentlich die deutschen Kreativen immer solche Berührungsängste, Personen der Gegenwart, des öffentlichen Interesses, psychologisch genau zu inszenieren?", fragt Zöllner, "Die Engländer, die Amerikaner haben das nicht. Wenn man an 'The Crown' denkt oder Helen Mirren als 'Die Queen' oder Meryl Streep als Maggie Thatcher."

Krise gibt Anlass zu politischen Grabenkämpfen

Der Film zeigt: Was 2015 hinter den Kulissen der Flüchtlingskrise geschah, liefert durchaus den Stoff für ein shakespearesches Hauen und Stechen. Vizekanzler Gabriel ist nicht der Einzige, der auf seine Chance zum Königinnen-Mord wartet. Auch Innenminister Seehofer torpediert die Kanzlerin. Durch Querschüsse in Berlin will er bei seinen bayerischen Stammwählern punkten. Denn im Freistaat sägt schon Markus Söder an seinem Stuhl.

Die Dialoge sind erfunden. Darüber hinaus halten sich die Filmemacher jedoch strikt an die zeitgeschichtlichen Fakten. Sie führen vor Augen, wie Politiker um Medienpräsenz und Umfragewerte buhlen und wie skrupellos manche von ihnen dringend benötigte Lösungen und Kompromisse egoistischen Karriereplänen opfern.

"Ich wollte Menschen darstellen", sagt Regisseur Wagner. "Wie verhalten sich Menschen in solchen extremen Situationen? Und dass es sich bei der Herausforderung des Jahres 2015 um eine politische, historische wie menschliche Extremsituation gehandelt hat für alle Beteiligten, das ist unbestritten."

"Die Getriebenen" - ein rasant getakteter Thriller

Trotzdem betreibt Stephan Wagner kein Politiker-Bashing. Wer seinen rasant getakteten Thriller sieht, kann nicht umhin, denen, die unter solch erbarmungslosem Druck das Land regieren, Respekt zu zollen.

Die Getriebenen Das Erste zeigt den Film am 15. April um 20:15 Uhr und in der Mediathek.

Die Getriebenen Genre: Drama Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Imogen Kogge, Josef Bierbichler, Wolfgang Pregler Regie: Stephan Wagner Länge: 124 Min. FSK: ab 12 Jahre

